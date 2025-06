In trasferta per rapinare coetanei. Due ragazzi arrestati a Riccione

PERUGIAIn trasferta da Perugia alla Riviera romagnola. Per rapinare coatenei. Sono stati arrestati dai carabinieri a Riccione due giovani, residenti nel perugino, fermati dopo un inseguimento in spiaggia. I fatti risalgono alla notte tra giovedì e venerdì. Dopo aver provato a commettere due rapine in strada armati di coltello, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due arrestati, un 24enne e un 16enne, entrambi stranieri, hanno provato a scappare, tentando la via della spiaggia, ma il loro tentativo è andat a vuoto. I carabinieri di Riccione Misano Adriatica, infatti, dopo alcuni metri di inseguimento, hanno posto fine alla fuga.

Tutto è successo attorno alle due. A chiamare i carabinieri, secondo quanto si apprende, è stato un giovane, che ha raccontato di essere stato appena aggredito.secondo quanto ricostruito, grazie ai riconoscimenti delle vittime e di testimoni, i due avrebbero tentato una prima rapina, sotto la minaccia di coltello, ai danni di un turista andata a vuoto poiché non aveva denaro né oggetti di valore. Poco dopo i due avrebbero aggredito un ragazzo strappandogli una catenina che, però, poi hanno restituito perché si era rovinata nel corso dell’aggressione. Guidati dalle indicazioni della sala operativa, che era in contatto con la vittima a cui era stata presa la collanina, i carabinieri sono riusciti rapidamente a individuare i due sospetti che hanno tentato di allontanarsi, come detto, scappando in spiaggia, ma senza successo. Perché, in breve tempo, sono stati raggiunti e bloccati. I presunti autori sono stati quindi arrestati in flagranza di reato: il 24enne è stato portato in carcere a Rimini, mentre il 16enne, su indicazioni della Procura dei minori di Bologna, è stato collocato nel Centro di prima accoglienza minorile di Ancona.