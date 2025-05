Accerchiano un gruppo di coetanei e li derubano: baby rapinatori arrestati

Perugia, 24 giugno 2025 - Hanno preso di mira un gruppo di coetanei per rapinarli nel parcheggio di un centro commerciale nel Comune di Corciano. La Polizia ha arrestato tre dei 4 malviventi: tutti minorenni colpevoli di rapina aggravata in concorso e rapina impropria. Una delle vittime ha riferito ai poliziotti, che mentre passava per il parcheggio sotterraneo del centro con gli amici, sono stati avvicinati e accerchiati da quattro ragazzi che, dopo averli minacciati, gli hanno rubato due borselli e un cappellino. Uno di loro, nel tentativo di riprendersi i propri oggetti è stato anche colpito violentemente con uno schiaffo al volto. Il padre di uno dei tre ragazzi, allertato dal figlio, è riuscito a mettersi sulle tracce dei baby rapinatori e si è fatto restituire quanto rubato. A quel punto gli agenti delle Volanti, dopo aver rintracciato tre dei quattro minorenni, li hanno identificati e accompagnati in Questura dove sono stati sottoposti ad un controllo più approfondito: uno di questi è aveva un cacciavite ed un passamontagna nero. Ora su disposizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, Flaminio Monteleone, i tre sono agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Il 16enne è stato denunciato anche per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.