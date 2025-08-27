Le rive del lago, tra relitti e rifiuti: "Un patrimonio abbandonato"

Il Massaciuccoli è un habitat unico, un bene prezioso dal punto di vista ambientale e paesaggistico, ma oggi le sue sponde raccontano un’altra storia: quella dell’abbandono e del degrado. Relitti di imbarcazioni, strutture fatiscenti e rifiuti di ogni genere stanno compromettendo un ecosistema già fragile, che dovrebbe invece essere tutelato e valorizzato come merita.

Con queste parole il consigliere comunale della Lega Alberto Pardini richiama l’attenzione sulle condizioni in cui versa il lago e chiede un cambio di passo deciso da parte delle istituzioni. "Abbiamo recentemente visto il presidente della Regione Eugenio Giani, venire a Torre del Lago Puccini per la questione del porticciolo e godersi anche un giro in barca. Ecco – prosegue Pardini –, non sarebbe male se si facesse anche carico delle tematiche ambientali del lago, sia come Regione che attraverso gli altri Enti che lo governano, a partire dal Parco Naturale, visti anche i 7 milioni di euro spesi proprio dalla Regione per rendere una montagna di immondizia un osservatorio naturale".

Il lago "Non è soltanto un paesaggio suggestivo con cui riempirsi la bocca quando si parla del Maestro Puccini, ma un habitat protetto, riconosciuto come area di grande delicatezza ecologica e un’opportunità di sviluppo sostenibile con un potenziale enorme. Eppure la politica, a tutti i livelli a partire da quello Comunale, ha accumulato negli anni ritardi e responsabilità che oggi pesano come macigni. Non è più tollerabile assistere in silenzio a questo lento declino. Con le elezioni alle porte chissà se qualcuno avrà il coraggio di prendersi a cuore questa responsabilità e – conclude Pardini – portarla avanti".

red.viar.