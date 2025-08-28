Lo stadio cambia volto. Lavori da 400mila euro

Approvato in giunta il progetto esecutivo per la riqualificazione dello Stadio comunale di Massarosa. Dopo la conferma del finanziamento ottenuto dal Comune partecipando e vincendo il bando regionale per gli impianti sportivi, un ulteriore passo avanti verso il restyling della struttura. Un intervento complessivo di circa 400mila euro che prevede da progetto lavori di manutenzione straordinaria finalizzati in particolare al miglioramento e alla riqualificazione del sistema degli impianti, all’efficientamento energetico e all’abbattimento delle barriere architettoniche. La giunta ha dato il via libera al progetto esecutivo che comprende interventi agli impianti di riscaldamento, acqua e luce, con la sostituzione delle caldaie e l’installazione di un sistema solare termico per l’efficientamento ed il risparmio energetico. A questo si aggiungeranno lavori strutturali legati principalmente all’accessibilità della struttura.

"A pochi giorni dall’ottenimento delle risorse abbiamo già approvato il progetto esecutivo – spiega la delegata ai lavori pubblici Michela Sargentini – un fronte quello della riqualificazione degli impianti sportivi del nostro territorio che è senza dubbio una priorità su cui lavoriamo con il massimo impegno".

"La conferma del nostro impegno per il settore sport a fianco delle nostre associazioni sportive così importanti per il territorio e per le nostre comunità", ha detto Federico Gilardetti.

"Un progetto che ci permette di intervenire sulla sicurezza, l’efficientamento e l’accessibilità – conclude la sindaca Barsotti – Massarosa è ripartita".