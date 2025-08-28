Un altro cadavere trovato in pineta tra Vecchiano e Torre del Lago: è mistero

Bufalina (Vecchiano), 28 agosto 2025 – Un altro cadavere rinvenuto alla Bufalina, al confine tra il comune di Vecchiano e quello di Torre del Lago. Il nuovo ritrovamento, dopo quello di quasi 20 giorni fa, è avvenuto nella mattina del 28 agosto 2025. Sul posto, sono arrivati i carabinieri pisani.

Si tratterebbe di una persona non giovane, ma gli investigatori ancora mantengono riserbo.

Il 10 agosto di quest’anno era stato rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione, sono ancora in corso le indagini sempre degli uomini dell’Arma. Una vicenda, quest’ultima, che aveva messo in allarme due diverse province e che ha lasciato sotto choc un’intera comunità.

Tutto è iniziato domenica, nel tardo pomeriggio, quando una coppia residente in zona ha attraversato in bicicletta la «Macchia lucchese» tra Torre del Lago e il comune di Vecchiano, dopo aver trascorso una giornata sulla spiaggia della Lecciona.