Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Allerta arancioneIncendio FirenzeMulta rifiutiLucio CorsiVota Miss Toscana
Acquista il giornale
CronacaUn altro cadavere trovato in pineta tra Vecchiano e Torre del Lago: è mistero
28 ago 2025
REDAZIONE PISA
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Pisa
  3. Cronaca
  4. Un altro cadavere trovato in pineta tra Vecchiano e Torre del Lago: è mistero

Un altro cadavere trovato in pineta tra Vecchiano e Torre del Lago: è mistero

Nuovo tragico rinvenimento dopo quello di 20 giorni fa. Intervento dei carabinieri. E’ accaduto nella mattina del 28 agosto. Un paio di settimane fa c’era stato un episodio simile, per il quale le indagini sono ancora in corso

Carabinieri (foto di repertorio)

Carabinieri (foto di repertorio)

Per approfondire:

Bufalina (Vecchiano), 28 agosto 2025 – Un altro cadavere rinvenuto alla Bufalina, al confine tra il comune di Vecchiano e quello di Torre del Lago. Il nuovo ritrovamento, dopo quello di quasi 20 giorni fa, è avvenuto nella mattina del 28 agosto 2025. Sul posto, sono arrivati i carabinieri pisani. 

Approfondisci:

“L’ho uccisa”. Choc a Pisa, guardia giurata spara alla compagna, poi si toglie la vita

“L’ho uccisa”. Choc a Pisa, guardia giurata spara alla compagna, poi si toglie la vita

Si tratterebbe di una persona non giovane, ma gli investigatori ancora mantengono riserbo. 

Approfondisci:

Il corpo trovato all’alba. Uccisa con una pietra o da un camion. I due misteri custoditi dal bosco

Il corpo trovato all’alba. Uccisa con una pietra o da un camion. I due misteri custoditi dal bosco

Il 10 agosto di quest’anno era stato rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione, sono ancora in corso le indagini sempre degli uomini dell’Arma. Una vicenda, quest’ultima, che aveva messo in allarme due diverse province e che ha lasciato sotto choc un’intera comunità.

Approfondisci:

Muore una giovane nell’incidente con l’auto: il mezzo si ribalta, tragedia della strada

Muore una giovane nell’incidente con l’auto: il mezzo si ribalta, tragedia della strada

Tutto è iniziato domenica, nel tardo pomeriggio, quando una coppia residente in zona ha attraversato in bicicletta la «Macchia lucchese» tra Torre del Lago e il comune di Vecchiano, dopo aver trascorso una giornata sulla spiaggia della Lecciona.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata