Verso il “Settembre sangiulianese”: il programma dell’edizione 2025

San Giuliano Terme (PI), 28 agosto 2025 – Il “Settembre sangiulianese” è alle porte, si partirà il prossimo 30 agosto con il tradizionale primo appuntamento di "Enigmando", la festa dell’enigmistica a cura del centro commerciale naturale di San Giuliano Terme con inizio alle ore 21:15 al Parterre. Si prosegue poi il 2 settembre alle 11:30 al Parco del Partigiano di Asciano 81° anniversario della Resistenza e della Liberazione di San Giuliano Terme, con la cerimonia in ricordo dei partigiani della brigata Nevilio Casarosa a cura di Anpi, comune di San Giuliano Terme (info: 050 819368); 2 settembre alle 21 Teatrino dei Granduchi - Bagni di Pisa "Toccando il cielo con 10 dita", viaggio musicale tra i misteri dell’Universo, a seguire osservazione della Luna con i telescopi a cura di Astrofili Galileo Galilei (info: [email protected]).

Il 4 settembre alle 21:30 al Parterre "Donne di Toscana in tour" con Nina Palmieri, giornalista e regista TV in dialogo con Claudia de Lillo, giornalista e conduttrice radiofonica a cura di Associazione Donne di Toscana (info: 050 819368); il 5 settembre alle 21 al Parterre di San Giuliano Terme Stefano Massini terrà uno speech sull’arte del racconto nella "Rassegna animali narranti", a cura di Acquario della Memoria con il sostegno del Comune di San Giuliano Terme (posti esauriti info: www.spaziomumu.com 3716520416); il 7 settembre dalle 9 alle 19 a San Giuliano Terme si terrà l'atteso appuntamento di "Antiqua" il mercatino dell’antiquariato a cura della Pro Loco San Giuliano Terme (info: 3936779665) e sempre domenica 7 dalle ore 8:30 al campo sportivo Bui di San Giuliano Terme spazio alla solidarietà e alla prevenzione con "Pedaliamo" pedalata non competitiva, libera e spontanea a cura della Polisportiva sangiulianese asd (info: 3396478851).

Tra i principali eventi che si svolgeranno nella prima metà di settembre da segnare, il 14 settembre alle ore 20 al parco della Pace di Pontasserchio, il "Concerto per la pace": sul palco saliranno Cisco e i Dirotta su Cuba (info: 050 819368). Tutti gli eventi saranno gratuiti.

"Settembre sangiulianese significa tradizione e contemporaneità, con spettacoli ed iniziative sociali e lo spazio alle iniziative del volontariato che arricchisce il nostro Comune - ha affermato il sindaco Matteo Cecchelli -. L'edizione 2025 sarà caratterizzata da un forte segnale di pace, per quanto di orribile sta succedendo nel Mondo, in Europa, con un particolare riferimento al disastro umanitario che si sta consumando a Gaza che negli ultimi giorni ha visto il nostro comune protagonista con la drammatica vicenda di Marah, che ha trovato sepoltura nel nostro territorio. Il ‘Settembre’, inserito nel più ampio programma dell'Estate sangiulianese, contribuisce fortemente alla realizzazione del progetto di una cultura ‘tutto l’anno’, caratterizzata da una vasta offerta, diversificata e con la finalità di una più ampia partecipazione da parte della cittadinanza".

"L'Estate sangiulianese arriva al suo appuntamento più consistente per programma e qualità degli eventi in collaborazione con Antitesi eventi - ha detto l'assessora alla cultura e alle attività produttive Angela Pisano -, due mesi ricchi di eventi, incontri e spettacoli pensati per tutte le età e con l’obiettivo di rendere la cultura accessibile, viva e condivisa, questo anche grazie al fitto tessuto associativo e culturale che anima il nostro Comune, con un importante contributo anche delle realtà produttive. L'invito è quella partecipare numerosi e numerose come negli altri eventi dell'Estate, che hanno visto il successo dei tanti appuntamenti, ultime le celebrazioni del patrono San Bartolomeo con ‘Bagni in Luce’, che insieme a ‘Bagni di vino’, ‘Cinema sotto le stelle’ e ‘Bagni di stelle’, hanno animato di gioia e magia il borgo storico di San Giuliano Terme".