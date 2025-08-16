La storia a piccoli passi

CronacaIncidente all’alba sul lungomare tra Motrone e Tonfano, danneggiate tre auto in sosta
16 ago 2025
REDAZIONE VIAREGGIO
Incidente all’alba sul lungomare tra Motrone e Tonfano, danneggiate tre auto in sosta

Forse una distrazione all’origine dell’incidente in viale Roma

L'incidente sul lungomare tra Motrone e Tonfano

Marina di Pietrasanta (Lucca), 16 agosto 2025 – Ci sarebbe una distrazione al volante all’origine dell’incidente stradale avvenuto questa mattina dopo le 6 tra Motrone e Tonfano, sul lungomare poco prima dell’incrocio con via Tolmino-piazza IV Novembre. Una Fiat Dobló che procedeva verso nord ha danneggiato tre auto in sosta, una Citroen in maniera particolare e le altre due parcheggiate lungo viale Roma.

Sul posto la polizia municipale di Pietrasanta e una pattuglia della guardia di finanza che si trovava a transitare da lì e si è fermata per prestare assistenza. Alla guida dell’auto che ha provocato l’incidente c’era una ragazza fiorentina. 

Lu.Bo.

© Riproduzione riservata