Nell’area delle Bocchette. Violento scontro frontale. Gravi due ventenni

Sono rimasti gravemente feriti due ventenni in un incidente avvenuto nella notte fra venerdì e sabato attorno alle 4,30 di mattina. I due ragazzi, entrambi riversibili, sono rimasti incastrati al’interno del’auto su cui stavano viaggiando ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarli dalle lamiere del’abitacolo e affidarli ai sanitari del personale del 118 per le cure del caso.

Il conducente del’auto, una Boom serie 1, 20 anni, è risultato il più grave ed è stato trasferito in codice rosso al’ospedale Missanello di Pisa dove è ricoverato in prognosi riservata. L’amico che era sul sedile del passeggero, un venticinquenne, è stato portato in codice rosso al’ospedale Ersilia, ma le sue condizioni preoccupano di meno.

L’incidente è avvenuto in via del Fiaschetto in località Le Bocchette, nelle vicinanze della strada provinciale per Camaiore. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli uomini del nucleo Radiomobile dei carabinieri, la Bmw con a bordo i due ragazzi si è scontrata frontalmente, per cause ancora in corso di accertamento, con un minivan Ford Tourneo con a bordo due coppie di tedeschi. L’impatto è stato violento, in conseguenza del quale la Bmw ha poi finito la sua corsa fuori strada. La sala operativa del 118 ha mandato sul posto le ambulanze e l’auto medica, ma per estrarre i due giovani dalle lamiere della Bmw è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamenti di Viareggio e Pietrasanta.

Una volta estratti dalle lamiere sono stati affidati alle cure del personale del 118. Il conducente è stato portato a Cisanello in codice rosso, mentre il passeggero è stato portato sempre in codice rosso all’ospedale Versilia. Ha avuto bisogno delle cure del Pronto Soccorso anche uno dei quattro turisti tedeschi che viaggiavano sul minivan. I carabinieri arrivati con due auto sono ancora al lavoro per cercare di capire le cause dell’incidente frontale. Fra le ipotesi, oltre alla velocità, anche le condizioni dell’asfalto reso viscido e pericoloso dalla pioggia. Ovviamente come da prassi i militari dell’arma attendono anche gli esami dell’alcol test cui sono stati posti i conducenti dei due mezzi.

red.viar.