Scontro scooter-auto, due ragazzi in ospedale: uno è grave

Firenze, 24 giugno 2025 – Grave incidente intorno alle 21:15 di martedì 24 giugno in via Canova, nei pressi dell’incrocio con via Pio Fedi. Un motorino sul quale viaggiavano due ragazzi ha impattato violentemente contro un’auto. I due giovani sono stati portati in ospedale dal 118. Uno dei due, 17 anni, è in gravi condizioni.

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro è avvenuto sul lato passeggero dell’auto, un Suv. L’urto è stato molto violento, esplosi gli airbag del veicolo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente.