Territorio sempre più sotto la lente. Da settembre nuove telecamere

Nuove telecamere da settembre sul territorio comunale. Si andranno ad aggiungere a quelle ‘intelligenti’ già attive da giugno, che stanno terminando la fase di addestramento per entrare nel pieno dell’operatività. Dopo gli ultimi episodi in piazza Resistenza, e gli ulteriori vandalismi e furti su auto su Villa Costanza, l’amministrazione ha deciso di potenziare il sistema di video sorveglianza come strumento di deterrenza sul territorio.

In alcuni casi si può certo parlare di successo, come per esempio nel parcheggio scambiatore dell’A1, anche se restano problemi nelle vie limitrofe come via delle Sette Regole. In altri, (centro Rogers) di pura necessità. Nel parcheggio sono state installate 12 telecamere. Altre ne arriveranno in zona piazza Resistenza, faranno compagnia agli impianti montati nell’area industriale, come sulla rotatoria che smista il traffico tra A1, Fi-Pi-Li e viabilità ordinaria.

Ma come funzionano? Il sistema video è capace di imparare a riconosce eventuali situazioni anomale (quali ad esempio la presenza di un soggetto in un’area per un tempo prolungato o di un uomo a terra) e di segnalarle agli operatori tramite degli alert. Gli operatori con le loro risposte, ‘addestrano’ le macchine a capire cosa sta succedendo. Con il comandante Mastursi c’è l’assessore alla municipale, Lorenzo Vignozzi a seguire il processo di installazione delle telecamere, che arriveranno grazie a un finanziamento della regione. Intanto oggi dalle 9 al Castello dell’Acciaiolo Scandicci diventerà la capitale delle risorse ‘intelligenti applicate alla sicurezza con il convegno "Tecnologie integrate per la sicurezza e il controllo del territorio".

Dove si parlerà appunto di come avere il meglio dalle telecamere ad alte performance per il monitoraggio del territorio, il targa system utilizzato per il riconoscimento dei veicoli, oltre ai sistemi audio collegati alle colonnine dell’Sos, e alle control room di nuova generazione con maxi schermi a led e software innovativi.

Il comandante Mastursi ha lavorato da tempo al potenziamento delle dotazioni tecnologiche, dando al comando non solo telecamere in più ma anche droni per la ricerca dispersi o la consegna di medicinali salvavita in caso di emergenza. Vedremo se la tecnologia servirà a battere la micro criminalità e allentare la pressione sul cittadino. Di certo sono molte le richieste. Le ultime in particolare per la vendita di alcolici nella zona di via Deledda.

Fabrizio Morviducci