Il tema sicurezza pubblica. Cinque nuove telecamere. In arrivo nei punti strategici

Cinque nuove postazioni di videosorveglianza poste sul territorio comunale (due delle quali ancora da finanziare) per un importo complessivo di 34mila euro. È l’ultima iniziativa della giunta Campatelli in tema di sicurezza, che proprio lo scorso mercoledì ha deliberato (insieme allo schema di “Patto per la sicurezza“ da stipulare con la prefettura di Firenze) l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica in merito all’implemento delle telecamere di sorveglianza. Sono già stati individuati i punti strategici, iniziando dal sottopasso fra via Lama e via Cesare Battisti. Un passaggio più volte argomento di discussione a livello cittadino ed approdato anche in consiglio comunale nei mesi scorsi, con Fratelli d’Italia che aveva denunciato problemi di degrado e micro-criminalità. Dovrebbero essere due in questo caso specifico le telecamere che entreranno a regime e che dovranno monitorare quel che avviene all’interno ed all’esterno del passaggio, svolgendo in primis funzione di deterrenza.

Poi c’è la seconda postazione, individuata fra via Fonda e via Vivaldi. In questo caso però si tratterà a quanto pare di una telecamera atta alla lettura delle targhe dei veicoli in transito: dovrà fornire un ulteriore appoggio nel controllare l’ingresso e l’uscita dei veicoli da Certaldo verso Castelfiorentino in primis (o viceversa).

C’è la terza postazione, fra via Roma e la rotonda di via Fiorentina nei pressi della Casa della Salute: in questo frangente si tratta di un’iniziativa con l’obiettivo ultimo di armonizzare la circolazione veicolare in un’area particolarmente frequentata e di dare all’occorrenza un "alleato" agli agenti della polizia municipale nel caso in cui dovessero trovarsi a ricostruire la dinamica di un sinistro stradale.

Queste tre saranno finanziate con fondi comunali (con il vice-sindaco Simone Scardigli che aveva preannunciato lo stanziamento di risorse per 20mila euto, ndr) ma in cantiere ce ne sono altre due (non ancora finanziate) per arrivare al totale di cinque postazioni: la quarta sarà in via delle Città specificatamente in coincidenza rampa di accesso alla Strada regionale 429, mentre la quinta sarà tra la rotatoria di via Don Minzoni e via Caduti sul lavoro.