Avenza: torna la banda del tombino. Altri tre furti con scasso in due notti

Dopo un periodo di pausa la banda del tombino è tornata a colpire le attività commerciali di Avenza. Ben tre nella notte tra martedì e mercoledì. Si tratta del centro estetico l’Angolo del benessere di via Sforza, della pasticceria Chantal e di Saloon Service di viale XX Settembre, mentre alcuni giorni fa la stessa banda aveva colpito il negozio di biciclette dietro l’Esselunga. E sempre tra martedì e mercoledì i malviventi hanno cercato di razziare anche un altro negozio di viale XX Settembre, ma in quel caso è scattato il sistema di allarme collegato con l’istituto di vigilanza La Lince e l’arrivo immediato di una pattuglia ha evitato il peggio.

I ladri non hanno avuto abbastanza tempo per completare il loro piano e sono dovuti fuggire a mani vuote. Sono state quindi contattate le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Ad eccezione del centro estetico di via Sforza dove sono stati rubati cosmetici preziosi, tra l’altro nascosti bene, il bottino è stato magro. Al Salon Service i ladri si sono impossessati del fondo cassa da 60 euro e di pochi spiccioli alla pasticceria Chantal. Ingenti invece i danni subiti dai commercianti costretti a cambiare intere vetrate, alcuni come Chantal e Saloon Service per la seconda volta a distanza di quattro mesi. Tutta una serie di furti che si stanno registrando dall’inizio dell’anno e che a detta di tutti sono stati commessi da alcuni residenti di Avenza, stranieri e italiani con domicilio nei pressi della stazione ferroviaria. Intanto nella zona di via Sforza tutti si stanno chiedendo se il sistema di videosorveglianza installato recentemente dall’amministrazione grazie a fondi statali e comunali funzioni davvero, così da poter vedere i ladri in azione e in qualche modo risalire alla loro identità. Le telecamere in via Sforza sono state un cavallo di battaglia dell’associazione Avenza Resiste, che dopo i vari episodi di violenza che si erano consumati in zona aveva chiesto più sicurezza. E ora dopo l’ennesimo furto cittadini e commercianti chiedono di sapere se gli occhi elettronici sono accesi o spenti. Dall’amministrazione comunale rassicurano che il sistema di videosorveglianza installato in via Sforza, come in altre zone di Avenza è perfettamente funzionante.