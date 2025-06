Laboratorio per imparare a realizzare un film. Dall’idea alla sceneggiatura

Ciak, ad Aulla si gira. O meglio, si imparerà a girare un film: il 5 e 6 luglio la città ospiterà un laboratorio pratico di cinema, aperto ad aspiranti registi e cinefili. L’iniziativa è promossa dal neonato Cineclub Lunigiana e curata da Overlook Filmmaking Labs, con sede a Sarzana. Il fondatore, Alessio Ciancianaini, filmmaker e regista con esperienza decennale nell’ambito didattico, guiderà i partecipanti attraverso le fasi della realizzazione di un cortometraggio: dall’idea iniziale al montaggio. "La giornata del 5 luglio sarà dedicata alla scrittura della sceneggiatura, a partire dall’individuazione di un tema. Poi si passerà allo studio delle inquadrature da usare il giorno successivo, quando alcuni attori reciteranno per noi. Ci occuperemo delle riprese e, subito dopo, del montaggio del film" spiega. Il laboratorio proporrà un percorso simile a quello dei corsi più estesi che Overlook Filmmaking Labs tiene sin dalla sua fondazione, nel 2023, sia online sia in presenza, adattandolo però al tempo e agli spazi a disposizione.

"Negli anni scorsi abbiamo già sperimentato questa formula, riscontrando un buon livello di partecipazione. Il corso è aperto a tutte le età e a un pubblico eterogeneo. Ci aspettiamo risultati simili anche ad Aulla", aggiunge Ciancianaini. "Trovo che, in generale, la Lunigiana sappia accogliere con entusiasmo le novità e partecipi sempre con spirito di comunità" conclude. Concorda il presidente del Cineclub, Fabio Ravioli, che sottolinea: "Questa proposta vuole essere un’occasione per vivere il cinema in modo attivo, non solo da spettatori. Le due giornate saranno stimolanti per chi si iscriverà, ma sarà interessante anche vedere il risultato finale. In generale – continua – ciò che vogliamo incoraggiare è una maggiore attenzione verso la cultura cinematografica, cercando di risvegliare un interesse che in parte è sopito, anche per la scarsità di cinema tradizionali nella nostra zona. Tuttavia, ad Aulla, ci sono due sale polifunzionali dotate anche della possibilità di proiettare film, spazi che il Cineclub utilizza per le sue attività, come il ‘Salotto cinematografico’ dove discutiamo di titoli interessanti; e c’è anche il cinema di Villafranca, dove giovedì (oggi, ndr) presenteremo il Cineclub, assieme ai Fotoamatori di Tresana, prima della visione del documentario ’Il sale della terra’", conclude. Per partecipare al workshop del 5 e 6 luglio, iscrizioni entro il 30 giugno, online o contattando i numeri su www.overlookfml.it.