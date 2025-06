Sfida tra ’Pierini pescatori’. Giovani talenti della lenza al trofeo ’Mario Benelli’

Pierini pescatori in gara per l’assegnazione del 56° Trofeo ’Mario Benelli’ e per la 46esima Coppa ’Bruno Necchi’. La manifestazione sportiva si è svolta domenica scorsa al laghetto ’Gli asinelli’ di Scorcetoli. La gara era riservata a bambini e bambine dai 6 ai 15 anni.

I giovani pescatori si sono dati battaglia nel lancio dell’esca per fare abboccare le trote, riuscendovi con pieno successo, tanto da catturare in tutto 54 chili di pesci. La festa della premiazione con golosi spuntini è stata allestita allo stesso laghetto degli Asinelli subito dopo la pesatura del pescato. Tutti i bambini divisi in due classifiche per età hanno ottenuto un premio tra i numerosi e ricchi offerti dalla ’Mario Benelli’, dalle istituzioni locali e da tanti operatori commerciali ed economici del territorio: coppe, trofei, canne da pesca, libri e gadget.

A seguire il momento più atteso, quello della premiazione dei concorrenti, effettuata dai sindaci di Pontremoli e Filattiera Jacopo Ferri e Annalisa Folloni assieme al presidente della ’A.D.P.S. Mario Benelli’ e all’avvocato Giuseppe Verunelli. Per tutti partecipanti alla gara premi a profusione, soddisfazione, applausi ed emozioni. Queste le classifiche: (categoria piccoli) nell’ordine Chris Pettazzoni (12 catture), Daniele Perini (11), Liam Pettazzoni (10), Isabella Natali (8), Celeste Paita (8), Francesco Mancini ( 6), Gabrielle Scarpi (6), Federico Mariani (5), Leonardo Angella (4), Federico Raggi (4), Massimo Franchini (4), Nicolò Romagnoli (3), Jacopo Romagnoli (1), Lorenzo Romagnoli e Luisa Verdi; (categoria grandi) Giuseppe Bianchi (catture 16), Ricardo Natali (13), Giacomo Buttini (12), Manuel Romero (10), Alessio Braglia (9), Leonardo Albertosi (9), Edoardo Menini (9), Kevin Guglielmi (8), Federico Rubini (7), Nicolò Borzacca (6), Elia Bambini (6), Jacopo Borghetti (6), Matteo Micheli (5), Gabriele Musetti (4), Michele Vignali (4), Luca Fantoni (4), Mattia Tamagna (3), Andrea Zuccarelli (2), Samuele Fontana (2), Samuele Delucchi (2). Il Trofeo Mario Benelli è stato vinto da Giuseppe Bianchi mentre la Coppa Bruno Necchi è andata a Chris Pettazzoni.

Nata negli anni Sessanta per intuizione dei suoi fondatori a cui è dedicata, la gara ebbe subito grande successo. L’obiettivo era e rimane la sensibilizzazione dei ragazzini verso uno sport da sempre praticato nei fiumi e torrenti locali con passione e rispetto della natura. Nell’occasione sono stati estratti i numeri della lotteria a premi: 1° premio all’estratto 0289 che vince una Smart Box Bella Italia, 2° all’estratto 2192 (buono acquisto 200 euro), 3° all’estratto 0079 (buono cena per due persone all’Oca Bianca). Gli altri estratti sono 0286, 1171, 2320, 2292, 2397, 1091, 0009, 0416, 1085.

