Avviso di mobilità per la polizia locale

Perché serve il piano casa
31 ago 2025
ISABELLA PIACERI
Il Comune di Massarosa ha indetto una procedura di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura di un posto di Agente di Polizia Locale con contratto a tempo pieno e indeterminato. Possono partecipare alla selezione i dipendenti di pubbliche amministrazioni che siano in servizio a tempo indeterminato con il profilo professionale di Agente di polizia locale. Sono ammessi anche i dipendenti attualmente in servizio a tempo parziale, a condizione che si impegnino a passare al tempo pieno al momento del trasferimento nel Comune di Massarosa.

È richiesto il possesso della patente di guida, l’assenza di impedimenti normativi o regolamentari relativi al porto e all’uso dell’arma, e la mancanza di condanne penali o procedimenti penali in corso.

La domanda di partecipazione deve essere compilata e inviata esclusivamente attraverso il Portale InPA (www.inpa.gov.it), seguendo le istruzioni indicate nell’avviso pubblicato. Non saranno accettate domande presentate con modalità diverse.

Il termine perentorio per l’invio della domanda è fissato alle ore 12 del 30 settembre . Le domande saranno valutate da una Commissione nominata dal Dirigente del Servizio del personale, che procederà con la selezione tramite la valutazione dei titoli e un colloquio. Al termine verrà formata una graduatoria.

Tutte le comunicazioni relative alla procedura, compresa la data del colloquio, saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Massarosa, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”.

