Inaugurata sede elettorale di SI: "Uno spazio di condivisione"

Non solo un luogo fisico, con un indirizzo preciso (via Garibaldi, 17); "Ma uno spazio aperto, una casa comune, dove poterci confrontare e costruire insieme idee e progetti per il futuro della Versilia, della provincia di Lucca e della Toscana".

Con queste parole gli avvocati Tiziano Nicoletti e Valentina Pieroni, entrambi candidati con Sinistra Italiana, per la lista di Avs, al consiglio regionale a sostegno del preesidente Eugenio Giani, hanno inaugurato ieri la sede elettorale. Con la convinzione che "La politica debba nascere dall’ascolto e dalla partecipazione attiva di tutte e tutti, per questo – dichiarano Nicoletti e Pieroni – invitiamo a vivere la sede come un punto d’incontro vivo e inclusivo, dove ogni voce conta e ogni contributo può fare la differenza".

Intanto Nicoletti ha espresso sostegno per la battaglia che Lorenzo Borzonasca, e il gruppo Insieme per Pietrasanta, sta portando avanti "in difesa del bosco delle Pioppete e contro i progetti di cementificazione". "La tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico deve essere una priorità assoluta. Il territorio toscano – prosegue – ha bisogno di politiche di valorizzazione del verde, non di nuove colate di cemento che mettono a rischio equilibri idraulici, qualità della vita e biodiversità". Mentre venerdì i candidati di SI, dalle 18, saranno al Caffé Sirena di Lido per parlare di lavoro e turismo.