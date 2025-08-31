L’ascensore diventa trappola: un’ora di paura per quattro persone tra cui una disabile

Grosseto, 31 agosto 2025 – Intrappolati per un’ora nell’ascensore della stazione di Grosseto. Che si è improvvisamente guastato, lasciando prigioniere quattro persone tra cui una ragazza disabile. L’episodio, che ha visto l’intervento dei vigili del fuoco del comando maremmano, viene raccontato da MaremmaOggi. Le quattro persone erano appena scese da un treno proveniente da Roma. Tra queste c’erano una ragazza disabile e un papà con bambino.

La stazione di Grosseto

Tutti decidono di prendere l’ascensore. Ma mentre l’elevatore sale si blocca. I quattro rimangono dentro e, dopo i primi secondi di spavento, decidono di chiamare il numero di emergenza stampato all’interno dell’ascensore stesso.

Sono stati però gli agenti della Polfer i primi ad accorgersi di cosa era accaduto, visto che i quattro hanno cercato di richiamare l’attenzione gridando e battendo sull’ascensore. La situazione è diventata via via più complicata soprattutto per la ragazza disabile. Sono intervenuti subito i vigili del fuoco di Grosseto. Sono serviti diversi minuti per riuscire a liberare le persone, anche a causa del vetro blindato dell’ascensore che non ha reso le operazioni semplici.

Per assistere le quattro persone è intervenuta anche un’ambulanza. La vicenda è a lieto fine: tutti sono stati liberati, nessuno ha riportato conseguenze fisiche serie. Ma ci sono stati minuti di tensione.