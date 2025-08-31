Venezia, la Mostra e Gaza

Cronaca
CronacaL’ascensore diventa trappola: un’ora di paura per quattro persone tra cui una disabile
31 ago 2025
REDAZIONE GROSSETO
L’ascensore diventa trappola: un’ora di paura per quattro persone tra cui una disabile

Grosseto, accade alla stazione: intervento dei vigili del fuoco avvisati dalle guardie giurate. Apprensione per i passeggeri intrappolati, che erano appena scesi da un treno proveniente da Roma

Vigili del fuoco in un'immagine di repertorio. A intervenire in stazione, il comando di Grosseto

Vigili del fuoco in un'immagine di repertorio. A intervenire in stazione, il comando di Grosseto

Grosseto, 31 agosto 2025 – Intrappolati per un’ora nell’ascensore della stazione di Grosseto. Che si è improvvisamente guastato, lasciando prigioniere quattro persone tra cui una ragazza disabile. L’episodio, che ha visto l’intervento dei vigili del fuoco del comando maremmano, viene raccontato da MaremmaOggi. Le quattro persone erano appena scese da un treno proveniente da Roma. Tra queste c’erano una ragazza disabile e un papà con bambino.

La stazione di Grosseto
La stazione di Grosseto

Tutti decidono di prendere l’ascensore. Ma mentre l’elevatore sale si blocca. I quattro rimangono dentro e, dopo i primi secondi di spavento, decidono di chiamare il numero di emergenza stampato all’interno dell’ascensore stesso.

Sono stati però gli agenti della Polfer i primi ad accorgersi di cosa era accaduto, visto che i quattro hanno cercato di richiamare l’attenzione gridando e battendo sull’ascensore. La situazione è diventata via via più complicata soprattutto per la ragazza disabile. Sono intervenuti subito i vigili del fuoco di Grosseto. Sono serviti diversi minuti per riuscire a liberare le persone, anche a causa del vetro blindato dell’ascensore che non ha reso le operazioni semplici.

Per assistere le quattro persone è intervenuta anche un’ambulanza. La vicenda è a lieto fine: tutti sono stati liberati, nessuno ha riportato conseguenze fisiche serie. Ma ci sono stati minuti di tensione. 

