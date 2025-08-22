La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo di domaniFinanziere mortoDivieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Cubo nero Firenze
Acquista il giornale
CronacaAscensore bloccato. Pressing sulla ditta
22 ago 2025
GIUSEPPE SERAFINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Siena
  3. Cronaca
  4. Ascensore bloccato. Pressing sulla ditta

Ascensore bloccato. Pressing sulla ditta

Continuano i guai per l’ascensore inclinato del Minatore a Piancastagnaio inaugurato il 10 agosto 2023. Bloccato dal 29...

L’ascensore del Minatore

L’ascensore del Minatore

Continuano i guai per l’ascensore inclinato del Minatore a Piancastagnaio inaugurato il 10 agosto 2023. Bloccato dal 29 giugno per un grave guasto durante il trasporto di tre donne e un cane che rimasero prigionieri dentro la cabina per più di un’ora in una serata eccezionalmente calda, l’elevatore è ora al centro di polemiche tra la popolazione e l’amministrazione comunale, che in un comunicato ha stigmatizzato la situazione che si è creata e i tempi inaccettabili per la riparazione dell’ascensore da parte della ditta incaricata: "Purtroppo il Comune è consapevole del disagio che la mancata funzionalità dell’ascensore delle Fonti di Voltaia sta causando alla popolazione in questi giorni di iniziative che richiamano in paese tanta gente – si sottolinea – e dal primo momento ci siamo attivati con continui contatti e solleciti rivolti alla ditta incaricata della manutenzione perché venissero forniti con la massima urgenza i pezzi di ricambio indispensabili per rimettere in funzione l’elevatore. Al riguardo sono state inviate comunicazioni informali, effettuate telefonate quotidiane alla ditta richiamando con sollecitudine ai responsabili il principio cardine che è quello naturalmente di fornire alla popolazione un servizio pubblico con la garanzia di una certa manutenzione dell’impianto".

"Da sottolineare – continua l’amministrazione comunale – che nonostante la pressione esercitata, i tempi purtroppo dipendono dal fornitore esterno e questo ha determinato ritardi non certo imputabili al Comune. Questa amministrazione certamente continuerà a insistere con la massima determinazione affinché l’impianto venga riattivato quanto prima, mantenendo la popolazione aggiornata sugli sviluppi della vicenda".

E infine: "Il fermo dell’ascensore limita la vita quotidiana e l’accessibilità di una parte del centro storico, per questo il Comune ribadisce il proprio impegno a fare tutto ciò che è nelle proprie possibilità per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile".

Giuseppe Serafini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata