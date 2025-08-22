Ascensore bloccato. Pressing sulla ditta

Continuano i guai per l’ascensore inclinato del Minatore a Piancastagnaio inaugurato il 10 agosto 2023. Bloccato dal 29 giugno per un grave guasto durante il trasporto di tre donne e un cane che rimasero prigionieri dentro la cabina per più di un’ora in una serata eccezionalmente calda, l’elevatore è ora al centro di polemiche tra la popolazione e l’amministrazione comunale, che in un comunicato ha stigmatizzato la situazione che si è creata e i tempi inaccettabili per la riparazione dell’ascensore da parte della ditta incaricata: "Purtroppo il Comune è consapevole del disagio che la mancata funzionalità dell’ascensore delle Fonti di Voltaia sta causando alla popolazione in questi giorni di iniziative che richiamano in paese tanta gente – si sottolinea – e dal primo momento ci siamo attivati con continui contatti e solleciti rivolti alla ditta incaricata della manutenzione perché venissero forniti con la massima urgenza i pezzi di ricambio indispensabili per rimettere in funzione l’elevatore. Al riguardo sono state inviate comunicazioni informali, effettuate telefonate quotidiane alla ditta richiamando con sollecitudine ai responsabili il principio cardine che è quello naturalmente di fornire alla popolazione un servizio pubblico con la garanzia di una certa manutenzione dell’impianto".

"Da sottolineare – continua l’amministrazione comunale – che nonostante la pressione esercitata, i tempi purtroppo dipendono dal fornitore esterno e questo ha determinato ritardi non certo imputabili al Comune. Questa amministrazione certamente continuerà a insistere con la massima determinazione affinché l’impianto venga riattivato quanto prima, mantenendo la popolazione aggiornata sugli sviluppi della vicenda".

E infine: "Il fermo dell’ascensore limita la vita quotidiana e l’accessibilità di una parte del centro storico, per questo il Comune ribadisce il proprio impegno a fare tutto ciò che è nelle proprie possibilità per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile".

Giuseppe Serafini