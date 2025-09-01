Malore dopo la discoteca. Diciannovenne in gravi condizioni portato al pronto soccorso

Orbetello, 1 settembre 2025 – Ultimo fine settimana di divertimento. Di mare, prima di tornare a casa probabilmente. Inevitabile fare festa. Ma un po’ troppo per un diciannovenne che è finito al pronto soccorso, con inizio del soccorso in codice rosso. E’ accaduto nella notte tra sabato e ieri. Intorno alle quattro, fuori da una discoteca della zona. in una discoteca della zona orbetellana.

Un giovane turista di 19 anni, residente nelle Marche, si è sentito male nella notte tra sabato e domenica, alle 4 del mattino. Immediatamente sono stati attivati i servizi di emergenza, con l’intervento di un’ambulanza allertata per un codice rosso. Appena giunti sul posto, i sanitari hanno prestato le prime cure. Poi accortisi della situazione piuttosto complessa, hanno deciso di trasferire il giovane al pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello. Sul luogo dell’accaduto è prontamente intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato, per ricostruire i momenti che hanno preceduto il malore.

L’episodio è accaduto in una discoteca della zona orbetellana. Il giovane aveva presumibilmente ’alzato il gomito’ – almeno questi i primi riscontri – ovvero aveva consumato una dose eccessiva di alcol. Per quanto ricostruito il giovane ha cominciato ad accusare un malore, per poi peggiorare sempre più, manifestando nausea e vomito. Dopo sembrava avesse recuperato una condizione di stabilità. Ha iniziato piano piano a riprendere coscienza e e le sue condizioni sono migliorate sensibilmente.

Tuttavia, considerando lo stato in cui era stato trovato, il personale medico della Azienda sanitaria locale, vista anche la giovane età, ha deciso di trasferirlo comunque in ambulanza al pronto soccorso di Orbetello per ulteriori valutazioni e cure. E se necessario anche il ricovero in osservazione.