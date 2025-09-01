Massa Valpiana inserita nel girone C: esordio in trasferta con il Fornacette Casarosa

Nel campionato regionale Juniores Under 19 il calcio maremmano sarà rappresentato solamente da una squadra: il Massa Valpiana campione provinciale in carica. Dopo il successo nel torneo Juniores provinciale dell’anno scorso la squadra massetana è pronta ad un nuovo e difficile capitolo della proprio storia con l’esordio nel torneo regionale. Esordiente in questo campionato, la compagine massetana punta alla permanenza fra i "regionali", ovvero alla salvezza: compito molto arduo, visto come ci sarà una grande concorrenza.

In settimana è stato reso noto dalla Figc regionale Toscana il calendario del campionato che prederà il via sabato 13 settembre. Il Massa Valpiana è stato inserito nel girone "C", formato da 17 squadre che prevede 34 giornate, 32 partite e due turni di riposo (uno all’andata e uno al ritorno). Nella prima giornata l’esordio avverrà in trasferta sul campo del Fornacette Casarosa, mentre la prima partita casalinga ci sarà nel secondo turno, quando all’Elmi di Massa Marittima arriverà il Venturina. Nella giornata successiva, subito il primo dei due turni di riposo che si ripeterà nella ventesima. Il campionato terminerà sabato 9 maggio 2026.

Queste le 16 squadre avversarie del Massa Valpiana: Atletico Piombino, Audace Elba, Bellaria Cappuccini, Calci, Certaldo, Castelfiorentino, Cenaia, Fornacette Casarosa, Urbino Taccola, Portuale Sorgenti, Pro livorno, San Miniato, San Miniato basso, Stella Rossa, Valentino Mazzola e Venturina. Un girone tosto e complicato con trasferte anche molto lontane ed impegnative.