Invictasauro-Orbetello. Pari per il primo derby

E’ terminato 1-1 il primo derby della stagione di Promozione tra squadre della provincia di Grosseto. Al Frida Bottinelli-Brogelli di Grosseto infatti l’Invictasauro ha pareggiato 1-1 contro l’Orbetello in una partita equilibrata e condizionata anche dal caldo. Dopo un primo tempo concluso sullo 0-0 nella ripresa è passato in vantaggio l’Orbetello al 14’ della ripresa con la rete di Del Prete; poi la reazione dei grossetani con il solido difensore Agnelli che ha pareggiato i conti al 22’ della ripresa. Un botta e risposta nel giro di dieci minuti che ha bloccato l’incontro sul pareggio.

Spettatore interessato era l’Atletico Maremma, che fa parte del triangolare e che riposava, e che entrerà in gioco nel secondo round della competizione contro l’Invictasauro. Resta tutto in ballo sia per i ragazzi di Cinelli che per i lagunari che si giocheranno il passaggio alla seconda fase nelle prossime settimane.

Invictasauro: Nunziatini, Agnelli, Savini, Biagiotti, Raito, Berti, Bojinov, Brogelli, Generali, Angelini, Bruni. A disposizione: Comparini, Fommei, Perciavalle, Greco, Giovannucci, Meacci, Scalabrelli, Criscuolo, Maruccia. All. Cinelli.

Orbetello: Sclano, Ranucci, Cristini, Ciolli, Del Prete, Birra, Galvanio, Lugo Maertinez, Coli, Costanzo, Picchianti (21’ st Fratini). A disposizione: Tirabassi, Treccarichi, Veronesi, Bertocchi, Amoroso, Fanciulli, Fratini, Leonardi, T. Sabatini. All. Federici. Arbitro: Marretti di Grosseto, coadiuvato dagli assistenti Anello e Paoli di Piombino.

Reti: 13’ st Del Prete, 22’ st Agnelli.