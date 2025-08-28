Eccellenza e Promozione, ecco i calendari. Belvedere, esordio con il San Giuliano

Esordio fuori casa per il Belvedere in Eccellenza. Subito derby maremmano in Promozione. Ufficializzati ieri i calendari dei due campionati. La matricola Belvedere Grosseto, in Eccellenza, farà il suo esordio contro un’altra neopromossa: il San Giuliano Terme il 14 settembre. Al secondo turno debutto casalingo contro il Castelnuovo Garfagnana, mentre i big match contro Lucchese, Massese e Viareggio ci saranno il 12 ottobre in trasferta contro la squadra rossonera, il 15 in casa contro gli apuani, il 28 settembre fuori con i versiliesi.

Prima giornata: Larcianese-Pro Livorno, Castelnuovo-Viareggio, Cenaia-S.Cecina, Lucchese-Real Cerretese, Massese-Zenith Prato, Montespertoli-Fucecchio, San Giuliano-Belvedere, Sestese-Real Forte Querceta; riposa: Fratres Perignano. Ufficializzati anche i calendari di Promozione con il girone B che parte subito con il botto, con il derby di alta classifica tra Atletico Maremma -Massa Valpiana. Esordio in trasferta per l’Orbetello contro il Cerbaia. Gara casalinga per l’Invictasauro contro la Cuoiopelli. Le date degli altri derby: Atletico Maremma-Massa Valpiana il 14 settembre, Orbetello-Invictasauro 21 settembre, Atletico Maremma-Us Orbetello 28 settembre, Atletico Maremma-Invictasauro 12 ottobre, Invictasauro-Massa Valpiana 14 dicembre, Massa Valpiana-Orbetello 21 dicembre.

La prima giornata (14 settembre): Atletico Maremma-Massa Valpiana, Atletico Piombino-Mobilieri Ponsacco, Castiglioncello-Castelfiorentino, Cerbaia-Orbetello, Ginestra Fiorentina-Colli Marittimi, Invictasauro-Cuoiopelli, Saline-Barberino, Sancascianese-San Miniato Basso. (per i calendari completi di Eccellenza, Promozione e Allievi regionali inquadrare il Qr-Code a lato).