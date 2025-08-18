Jolo calcio, parte la stagione. Rosa ringiovanita per fare bene

"Un girone indubbiamente tosto, nel quale non mancano squadre blasonate. Saranno tanto entusiasmanti quanto impegnative le trasferte in Mugello: vincere non sarà facile. Le nostre rivali dirette? Casalguidi, Settimello e Firenze Ovest, a mio avviso. Ad ogni modo, siamo entusiasti e pronti a dare il 100%". Il nuovo direttore sportivo dello Jolo, Leonardo Pomponio, ha così commentato il girone A di Promozione, quello che tra meno di un mese vedrà impegnati gli uomini di coach Luigi Ambrosio. Cuorvo e compagni, nel corso del torneo, affronteranno Ponte Buggianese, Casalguidi, Lampo Meridien, Settimello, Montignoso, Cubino, Firenze Ovest, Forte dei Marmi, Fortis Juventus, Urbino Taccola, Luco, Montelupo, Pietrasanta, San Piero a Sieve e San Marco Avenza. Un lungo viaggio che porterà il gruppo a giocare in provincia di Lucca, Pistoia, Massa Carrara, Pisa e Firenze, con l’obiettivo di salvarsi nel minor tempo possibile e pensare poi ad alzare eventualmente l’asticella. La squadra è stata ringiovanita, rispetto alla rosa che nella scorsa stagione ha centrato la promozione dopo aver battuto il Barberino Tavarnelle nella finalissima regionale dei playoff di Prima Categoria. A breve saranno ufficializzati anche i calendari dei campionati dilettantistici, che vedranno lo Jolo e le rivali esordire il prossimo 14 settembre. L’attenzione, per il momento, andrà quindi alla Coppa Italia di Promozione: la banda Ambrosio debutterà il prossimo 31 agosto nella tana del Settimello. In caso di vittoria o di pareggio, lo Jolo affronterà il Cubino nell’ultimo match del triangolare, fissato per il 17 settembre. In caso di sconfitta nel primo incontro, invece, il match sarà anticipato al 7 settembre. Saranno quindi importanti le amichevoli, che dovranno affinare gli automatismi di gioco e la condizione atletica. Almeno le prime due saranno giocate lontano dal Fantaccini, per agevolare le operazioni di semina del campo: mercoledì prossimo, al Nelli di Oste, lo Jolo dovrebbe affrontare la formazione primavera del Pontedera, per vedersela domenica prossima nello stesso impianto con la Lastrigiana. Resta in stand-by il confronto con la "juniores" dello Scandicci. La strada, ad ogni modo, è stata tracciata. I giocatori si sono ritrovati due giorni fa agli ordini del tecnico ed oggi inizierà la preparazione a tutti gli effetti. L’"Operazione Promozion", insomma, può dirsi iniziata a tutti gli effetti.

Giovanni Fiorentino