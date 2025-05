Jolo, sguardo al futuro. C’è una rosa già buona

"La "svolta" della stagione? E’ arrivata con la vittoria contro il Quarrata, all’ultima giornata, che ci ha dato la carica per i playoff. Ma ci siamo confermati un gruppo solido e qualitativo per tutta la stagione". Il presidente dello Jolo, Gianrico Antoni, ha così ripercorso le tappe del cammino che ha portato il club alla promozione dopo la vittoria nella finalissima dei playoff di Prima Categoria contro il Barberino Tavarnelle. Il salto in Promozione è quindi avvenuto da vincitori: anche i rivali sono quasi certi di disputare il campionato di categoria superiore alla luce della rinuncia annunciata dalla Lunigiana Pontremolese, ma dovranno aspettare l’estate. "Ormai da quattro anni disputavamo campionati di vertice, ma ci mancava sempre l’ultimo guizzo – ha proseguito Antoni – l’obiettivo stagionale era quello di conquistare i playoff come lo scorso anno, e ci eravamo riusciti. Chiaro che dopo l’ottimo piazzamento dello scorso anno puntavamo al vertice, ma il Settimello ha vinto il campionato meritatamente". Diversamente dai rivali fiorentini che hanno chiuso il girone D al primo posto in anticipo, correndo per tutta la durata del torneo, il cammino degli uomini di mister Luigi Ambrosio ricorda quello di un ciclista che durante una corsa resta a ridosso dei primi per poi emergere alla distanza e piazzare l’allungo decisivo. Certo, il terzo posto nel girone con 51 punti lasciava indubbiamente ben sperare. Ma anche nella scorsa annata la dirigenza aveva allestito un organico competitivo, non riuscendo tuttavia ad evitare l’eliminazione agli spareggi-promozione interni. E adesso, per lo Jolo si sono spalancate le porte della Promozione 2025/26: la rosa è potenzialmente già buona, perché ci sono diversi elementi che ben conoscono la categoria e ad occhio basterà qualche innesto mirato a reparto per rinforzarla. Idem dicesi per l’allenatore, che può vantare una salvezza miracolosa ai tempi del Viaccia. Dando per scontata la sua conferma, a breve dovrebbe essere ufficializzato il nome del nuovo direttore sportivo, considerando la partenza di Antonio Lo Iacono per Agliana. "Adesso vogliamo goderci la festa – ha concluso Antoni – ringrazio tutti. Il nostro pensiero va a Carlo Coveri: sarebbe stato felicissimo di questo traguardo".

Giovanni Fiorentino