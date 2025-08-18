Juniores e Allievi. I gironi regionali

Restano da ufficializzare i gironi provinciali relativi alla Terza Categoria ma nel frattempo c’è certezza per il calcio giovanile. Il comitato toscano della Figc proprio pochi giorni fa ha ufficializzato la composizione dei raggruppamenti regionali. E le formazioni che rappresenteranno Prato e la provincia conoscono quindi gli avversari da affrontare.

Iniziando dagli "juniores regionali U19" (con il torneo che dovrebbe iniziare il 13 settembre prossimo) Pietà 2004 e Maliseti Seano sono stati inseriti nel girone A: giocheranno contro Affrico, Bibbiena, Casentino Academy, Floriagafir Bellariva, Forte dei Marmi, Fratres Perignano, Fucecchio, Lampo Meridien, Lastrigiana, Mobilieri Ponsacco, Pontassieve, San Giuliano, Sestese e Sporting Cecina. Nel girone B, spazio a CSL Prato Social Club, Montemurlo e Zenith Prato: se la vedranno con Larcianese, Atletico Lucca, Calenzano, Capostrada, Castelnuovo Garfagnana, Capezzano Pianore, Firenze Ovest, Folgor Marlia, Giovani Via Nova, Lanciotto Campi, Montelupo, Pietrasanta, Pistoia Nord, Real Forte Querceta e San Marco Avenza.

Per quel che riguarda invece gli "allievi regionali U17" (inizio il 21 settembre) Pietà, CSL Prato Social Club, Prato, Viaccia e Montemurlo giocheranno nel girone C con Montignoso, Porcari, Atletico Lucca, Ghiviborgo, Lunigiana Pontremolese, Montecatini, Pistoiese, Pistoia Nord, San Giuliano, San Marco Avenza e Viareggio, mentre la Zenith farà parte del girone D.

Capitolo "allievi B regionali" (20 settembre): il CSL Prato Social Club si misurerà nel girone A con Affrico, Aquila Montevarchi, Floria, Giovani Fucecchio, Monteserra, San Michele, San Miniato, Sangiovannese, Scandicci, Sestese, Settignanese, Sporting Cecina, Tau Calcio e Venturina. E nel girone B, Valbisenzio Academy, Zenith, Prato e Montemurlo scenderanno in campo contro Academy Porcari, Atletico Lucca, Calenzano, Calenzano, Capostrada, Carrarese Giovani, Capezzano Pianore, Lunigiana Pontremolese, Hitachi Pistoia, San Giuliano, San Marco Avenza, Seravezza e Viareggio.