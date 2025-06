Campionati regionali, che show. Il baby talento Della Polla stravince

di Antonio MannoriIn una giornata da bollino rosso per il caldo si sono svolti i sei Campionati Regionali per le categorie esordienti e allievi. A Greve in Chianti con il Memorial Simone Camiciotti le tre maglie per le donne mentre a Pieve a Fosciana in Garfagnana quelli del settore maschile. A Greve le due neocampionesse regionali esordienti sono risultate Ilary Ceccarelli (Club Appenninico 1907) per il primo anno e Olivia Giovannetti (Team Fabiana Luperini) per il secondo. La gara in Valdigreve era valida anche per il campionato provinciale fiorentino che è stato vinto da Carlotta Nesi. Nella gara delle allieve sul percorso di poco superiore ai 60 km ha vinto Giulia Dollak (Pol. Fiumicinese) mentre il titolo toscano e quello provinciale fiorentino sono andati a Ginevra Bacci della Vangi Ladies di Calenzano. E’ stata una bella rassegna patrocinata dal Comune di Greve.

Nel settore maschile nel Trofeo Memorial Rossano Mori organizzato dalla Montecarlo Ciclismo, il primo titolo per gli esordienti di 13 anni (39 i partenti) è stato conseguito dal bravissimo e brillante tredicenne Diego Della Polla (Coltano Grube) al suo ottavo centro stagionale e diciassettesimo per la società pisana, che ha staccato tutti al gran premio della montagna e vinto con 23" su Gabriele Cavallini (Empolese) e 26" su Leonardo Bonuccelli (Piano di Mommio) quindi Santini e Verdini.

Campione Toscano esordienti secondo anno si è laureato l’aretino Niccolò Iacopi del Pedale Toscano Ponticino che ha regolato in volata Diego De Stefano (Butese), Matteo Staccioli (Donoratico), Brocchi e Prestigiacomo.

La gara allievi con oltre 90 partecipanti e svoltasi nel pomeriggio ha riconfermato la supremazia del gruppo Iperfinish di Fucecchio con il successo per distacco del livornese Emanuele Favilli che nel tratto in salita ha lasciato tutti per andare a cogliere il successo e la maglia di Campione Toscano. Il vincitore è figlio d’arte, il padre Elia è stato un ottimo professionista ed assieme al fiorentino Francesco Casagrande sono i due preparatori atletici della squadra allievi che continua la serie dei successi.

Ora domenica prossima il Campionato Italiano per cercare di portare in Toscana il titolo tricolore. I due posti d’onore sono stati ottenuti da Salvatore Leonetti dell’Uc Empolese e da Daniel Sani del Club Ciclo Appenninico 1907. Per tutti queste categorie (maschi e femmine) nel prossimo fine settimana sono in programma i Campionati Italiani.