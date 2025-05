Jolo Calcio trionfa ai rigori contro Barberino Tavarnelle e vola in Promozione 2025/26

BARBERINO TAVARNELLE11JOLO CALCIO12(dopo i calci di rigore)

BARBERINO TAVARNELLE: Pupilli, Petracchi, Guerri, Mezzetti, Sarti, Panerai, Bellosi, Ruffo, Cubillo Galvis, Bianchi, Corti. A disp.:Cianti, Sarti, Sartoni, Ferraro, Morina, Ghelli, Mamma, Bini, Calosi. All.:Temperini

JOLO: Cuorvo, Melani, Biagioni, Cantini, Balli, Drovandi, Marchio, Lupetti, Tomberli, Lo Iacono, D’Agati. A disp.:Giusti, De Felice, Nucci, Basso, D’Alò, Medini, Iavarone, Carlesi. All.:Ambrosio

Arbitro: Diego Bernardini di Piombino

Reti: 35’ Cubillo Galvis, 55’ Lupetti, 80’ Morina, 93’ Tomberli, 95’ Balli, 116’ Bellosi

"Abbiamo messo la ciliegina sulla torta, a coronamento di un’annata indimenticabile: non potevo chiedere di meglio, per la mia ultima partita con questa società. Questa vittoria è per Carlo Coveri, per Gianrico, per lo staff, per i ragazzi, per tutti i tesserati e per chi ci ha sempre sostenuto". Antonio Lo Iacono, direttore sportivo dello Jolo (che il prossimo anno ricoprirà il medesimo ruolo all’Aglianese) non ha nascosto la commozione, nel festeggiare il successo di ieri ai rigori contro il Barberino Tavarnelle che per il club pratese vale un biglietto per il campionato di Promozione 2025/26. Un traguardo che gli uomini di mister Luigi Ambrosio avrebbero comunque conquistato anche in caso di sconfitta, considerando che proprio nelle scorse ore la Lunigiana Pontremolese ha ufficializzato l’intenzione di non iscriversi al prossimo torneo di Promozione.

Ma un conto è essere promossi dopo aver vinto i playoff. E quando Cuorvo ha parato il rigore decisivo (che ha fermato la serie sul 9-8) nella finalissima di ieri al Bozzi di Firenze, è esplosa la festa.

I tanti che da Iolo hanno raggiunto il capoluogo (rispondendo alla "chiamata" della società e partecipando poi alla festa) non sono comunque rimasti delusi dallo spettacolo visto in campo. Nè dalla caparbietà mostrata dalla squadra, capace di rimontare due volte lo svantaggio: dopo il gol del vantaggio dei rivali arrivato nel primo tempo, è stato Daniele Lupetti a pareggiare i conti in acrobazia al 55’ sugli sviluppi di un calcio di punizione. E dopo la nuova rete ospite, quando la sconfitta sembrava ormai ad un passo, un colpo di testa di Tomberli in pieno recupero su calcio d’angolo ha siglato il 2-2 che ha spalancato le porte dei supplementari. Qui il canovaccio si è invertito: Balli ha portato avanti per la prima volta i pratesi, prima che Bellosi trovasse il 3-3 e si aprisse la lotteria dei rigori. Dove sono usciti i numeri dello Jolo. E festa sia.

Giovanni Fiorentino