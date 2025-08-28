Sussidiarietà contro sussidi

Ortensi vince la competizione femminile

Si è chiuso il Trofeo Banca Tema -64° Torneo città di Orbetello: Benedetta Ortensi è uscita vincitrice dalla competizione femminile, mentre a livello maschile a imporsi è stato Thomas Gerini. La manifestazione è stata particolarmente partecipata: ben 140 gli iscritti per il più prestigioso trofeo di tennis lagunare che quest’anno, per la prima volta, ha visto parificati i premi tra uomini e donne.

"Siamo orgogliosi – sottolinea Ivan Poccia, consigliere del Comune di Orbetello con delega allo sport – di aver contribuito a questo successo e di aver promosso la parificazione del premio per le atlete che partecipano al nostro trofeo. Benedetta Ortensi è la prima tennista a ricevere lo stesso riconoscimento del corrispettivo maschile".

Per la cronaca sportiva, il torneo femminile è stato vinto, come detto, da Benedetta Ortensi (cl.2.4) del Cus Torino, che ha battuto l’altra finalista Emma Sirigatti (cl.2.7) del Ct Perignano in due set con risultato 6/1-6/1.

Ad aggiudicarsi il torneo maschile è stato invece Thomas Gerini (Cl.2.1) del Junior Tennis Perugia, che ha battuto lo sfidante Jacopo Landini del Tc Pistoia (cl.2.4) in due set con risultato 6/1-6/2 (dati forniti dal Circolo Tennis Orbetello).

Si chiude quindi, con anche la novità della parificazione del premio, un’intensa edizione della manifestazione, con l’appuntamento che è adesso fissato al prossimo anno.

