L’abbraccio di Lucio. L’Argentario incantato dalla magia di Corsi

Un’esibizione magica, intima, come una sorta di abbraccio a un paese intero. Porto Ercole è rimasto ammaliato dal concerto che Lucio Corsi e il portoercolese Tommaso Ottomano (Tommaso Sabatini) hanno tenuto a bordo del Freccia di Carlo Mazzella, il peschereccio su cui i due avevano girato il videoclip di ’Cosa faremo da grandi’.

La banchina Marinai d’Italia e piazza Santa Barbara gremite come non mai, si sono riempite con le 1500 persone (stando ai numeri previsti dal numero chiuso disposto da prefettura e questura) che hanno applaudito e si sono emozionate a ogni singolo brano proposto durante la serata, che segna un po’ la fine dell’estate portoercolese.

Dai successi che hanno contraddistinto la recente carriera di Corsi ai brani più datati, Lucio al pianoforte e Tommaso alle chitarre, hanno saputo reinterpretare in maniera intima, accompagnati dal maestro Davide Rossi e dal quartetto d’archi dell’orchestra Città di Grosseto, le canzoni in una chiave acustica e sinfonica.

L’autore di ’Volevo essere un duro’, grande successo sanremese e dell’Eurovision Song Contest, ha portato un canto soave, dolce, quasi sognante, a tutti coloro che lo hanno saputo apprezzare in questi anni.

In un’atmosfera i cui le luci del giorno lasciavano spazio alle ombre della sera, creando un’armonia di colori e di note unica nel suo genere, fondendosi allo sciabordio dell’acqua che si infrangeva sulla barca allestita per l’occasione.

Il Freccia si è trasformato in palco, regalando quindi una serata che i presenti con difficoltà riusciranno a dimenticare.

Bello anche l’omaggio che l’artista, assieme al suo compagno fraterno Tommaso Ottomano, hanno regalato al paese: con il Comune che ha affrontato le spese dell’organizzazione – oltre 40mila euro – gli artisti non hanno ichiesto cachet per l’evento.

Entrambi si sono detti felicissimi di suonare di fronte a tante facce conosciute. Bello anche il bacio di Tommaso Sabatini alla nonna prima di salire sul peschereccio.

L’esibizione è stata interrotta per qualche minuto a causa dei soccorsi a una ragazza in mezzo al pubblico che ha avuto un mancamento.

Andrea Capitani