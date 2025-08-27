Lucio Corsi, il concerto è sold-out. Ecco come cambia la viabilità

Sold out: esauriti in poco tempo i biglietti per il concerto di Lucio Corsi e Tommaso Ottomano. Sul sito Eventbrite.com, messo a disposizione lunedì pomeriggio per prenotare gli ingressi dell’esibizione del cantautore di Vetulonia a Porto Ercole assieme al portoercolese Tommaso Sabatini, i ticket sono terminati in poche ore.

Non ci sarà dunque più possibilità, per chi non ha fatto in tempo, per assistere allo spettacolo. Il concerto si terrà a bordo del Freccia di Carlo Mazzella, il peschereccio su cui è stato girato il video di ’Cosa faremo da grandi’, e su cui Lucio al pianoforte e Tommaso alle chitarre suoneranno accompagnati dal maestro d’orchestra Davide Rossi e da tre violinisti e due violoncellisti, a partire dalle 20,30 di fronte alla banchina Marinai d’Italia e a piazza Santa Barbara. Era infatti stato stabilito, tra le misure di sicurezza richieste da prefettura e questura, un numero chiuso di 1500 persone per evitare problemi di ordine pubblico.

Nella giornata di ieri è arrivata anche la decisione di anticipare la chiusura della viabilità di Porto Ercole, disposta dalla polizia municipale. Nella zona portuale e nella zona Santa Barbara sarà precluso il transito a tutti i veicoli a partire dalle 16 e limitando gli accessi ai soli autorizzati nei varchi Ztl centro urbano, sino alla conclusione del concerto per il deflusso dei pedoni. Se l’afflusso dovesse essere considerevole, potrà essere anticipata in qualsiasi momento l’interdizione al traffico veicolare in entrata e in uscita dalla zona portuale di Porto Ercole.

Saranno a disposizione del pubblico i parcheggi di Cavallaro (circa 400 posti), Vespucci (260 posti) e Cala Galera (350 posti), tutti collegati con il centro urbano con un servizio navetta continuo.

a.c.