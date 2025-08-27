Guerra in Medio Oriente. Mozione a sostegno della popolazione di Gaza

Il Consiglio comunale di Arcidosso ha approvato una mozione che prende posizione netta sulla drammatica situazione in Medio Oriente, condannando le gravi violazioni dei diritti umani in corso nella Striscia di Gaza e invocando con forza un cessate il fuoco immediato. "Non possiamo restare indifferenti di fronte al disastro umanitario che sta colpendo la popolazione di Gaza – dichiara il sindaco, Jacopo Marini –. La comunità internazionale ha il dovere di alzare la voce contro l’operazione militare del governo israeliano, che rappresenta una palese violazione del diritto internazionale umanitario". Per il primo cittadino, la strada per la pace e la giustizia passa attraverso la fine delle ostilità, il rispetto dei diritti umani e un processo politico che porti alla costituzione di due Stati indipendenti.

Nella mozione, il Consiglio si unisce alle numerose istituzioni che in tutto il mondo chiedono alla comunità internazionale una reazione tempestiva. Al Governo italiano viene chiesto di sospendere la cooperazione militare e l’export di armamenti verso le parti coinvolte. Il Comune si impegna a promuovere, insieme alle realtà associative del territorio, iniziative di solidarietà e sostegno alla popolazione palestinese.