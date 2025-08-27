Palio dei ciuchi, Funaro dipinge il cencio

Si chiama Valerio Funaro (foto), romano ma campagnatichese d’adozione, l’autore del palio dei ciuchi arrivato alla 68ma edizione che si corre la seconda domenica di settembre. Maestro d’arte diplomato a Siena, ha esposto le sue opere in contesti di rilievo. Nel 2000, la sua copia della Veronica è stata inclusa nella mostra dedicata alla Sacra Sindone al Santa Maria della Scala di Siena.

Il suo talento è stato inoltre riconosciuto nel 2002 con il premio artista emergente al XXIX appuntamento artistico e culturale di fine estate a Sant’Ansano. Oggi Valerio Funaro si definisce un "professore umanista", visto il suo amore per la filosofia.

"Mi hanno chiesto di dipingere il drappellone a Campagnatico – inizia – e sono stato davvero molto contento. E’ un’opera che è molto più di un semplice premio per la contrada vincitrice: è un vero e proprio affresco delle emozioni. Ho cercato di catturare l’essenza stessa di questa celebrazione, rendendola viva e immediatamente riconoscibile. Al centro della rappresentazione, in un primo piano carico di sentimento, un fantino neutrale che abbraccia con tenerezza la sua asinella".

"Il gesto, così semplice ma potente, non è casuale – spiega –: vuole esaltare l’emozione popolare, l’omaggio e l’amore profondo che la comunità di Campagnatico nutre per questo animale". C’è anche la Porta Sud del paese: "Un ponte visivo tra la tradizione raffigurata e la realtà che il popolo di Campagnatico vive ogni anno. In ultimo piano, dal cielo, si affaccia con un’espressione di profonda grazia la Vergine delle Grazie".