Atletica Virtus: Successi in Serie A Oro con Ojeli e Orlando in Oro

Ancora importanti successi per l’Atletica Virtus. La squadra maschile a Brescia, conquista la permanenza in serie A Oro al termine di due giorni che l’hanno vista chiudere a 127 punti e al 7° posto della classifica generale che costituisce il secondo miglior risultato di sempre. Ben in cinque sono arrivati sul podio: Emmanuel Ifeanyi Ojeli, oro nella gara regina dei 100 metri con il tempo di 10"36, Roberto Orlando oro nel giavellotto con la misura di 76.28, Vincenzo Vicerè argento nel salto con l’asta con 4.95 e Stefano Sottile, atleta olimpionico in prestito, secondo nel salto in alto con 2.18. Importanti risultati anche per Alessandro Santangelo ottavo nei 5000 metri con 14’22"71 con cui realizza il minimo per i campionati europei Under 20, Valerio De Angelis quarto nel salto triplo, Stefano Barbone quinto nel martello, Daniele Orlando sesto nei 200 metri, Antonj Possidente sesto nel peso; Mattia Paterni ottavo nei 110 ostacoli, Matteo Leverotti nono negli 800 metri, Andreas Ghilarducci nono nei 3000 siepi con il tempo di 9’04’’47 con cui riscrive il nuovo primato personale.

Ma anche Antonio Laudante nono nel disco, Valerio De Angelis decimo nel salto in lungo, Augusto Orsi decimo nei 400 ostacoli; Valter Fauci undicesimo nei 1500. Per quanto riguarda La staffetta 4x400 composta da Simone Melani, Matteo Leverotti, Dario Fazzi ed Emmanuel Ifeaniy Ojeli è arrivato il sesto posto, che costituisce il nuovo record sociale, mentre la staffetta 4x100 del quartetto formato da Senal Kankanige, Francesco Cordoni, Cristian Cordoni e Antonio Verruso si è piazzata undicesima. Nono posto infine nella marcia 10000 metri per Vito Di Bari, atleta bronzo mondiale nella 10km su strada. Per quanto riguarda la squadra femminile nella finale A Argento a Foligno le biancocelesti comunque protagoniste di due giorni ad alti livelli.

Idea Pieroni ha centrato l’oro nell’alto e Amanda Obijiaku bronzo nei 100 metri sono i due risultati principali in un contesto di ottime prestazioni che confermano la qualità e lo spessore delle atlete e del lavoro dei tecnici. Emma Puccetti è giunta quarta nei 3000 siepi ostacoli, Michelle Pardini quarta nell’asta e dodicesima nel giavellotto, Carolina Fraquelli sesta nei 5000 metri, Aurora Massaglia settima nel salto triplo, Elena Abetini ottava nel salto in lungo, Ilaria Razzolini settima nei 100 ostacoli, Martina Bertella, Marta Castelli e Maria Pascale undicesime rispettivamente nei 200, negli 800 e nella marcia 5000 metri. Viola Pieroni invece è giunta nona nel disco e dodicesima nel peso, Clarice Gigli decima nei 400 ostacoli, Bianca Pellini decima nei 400 metri, Martina Della Bartola undicesima nel martello, Ginevra Montanaro dodicesima nei 1500 metri. Quinto posto infine per la staffetta 4x100 composta da Aurora Massaglia, Viola Perotti, Martina Bertella e Amanda Obijiaku e decimo per la staffetta 4x400 composta da Giulia Sabò, Clarice Gigli, Martina Bertella e Bianca Pellini.

Alessia Lombardi