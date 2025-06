Sviluppo del territorio. Provincia e Scuola Imt firmano importante intesa

Un patto di collaborazione per migliorare i servizi offerti, integrare e sviluppare le rispettive attività. E’ questo in estrema sintesi il significato dell’accordo-quadro sottoscritto ieri mattina a Palazzo Ducale, a Lucca, dal presidente della Provincia Marcello Pierucci e dal rettore della Scuola IMT Alti Studi Lucca Lorenzo Casini.

L’intesa tra l’ente provinciale e la Scuola IMT avrà una durata di tre anni e contiene una serie di diritti e doveri da parte di entrambi i soggetti firmatari che collaboreranno per iniziative, azioni di programmazione, eventi di divulgazione scientifica, studi e analisi, progetti e varie attività, nonché per l’individuazione di soluzioni innovative e proposte che riguardano le tematiche di reciproco interesse. In particolare nei settori nella formazione, dell’istruzione, dell’orientamento e nella programmazione strategica del territorio provinciale.

“L’accordo segna un impegno comune molto rilevante che la Provincia ha siglato con un istituto accademico di eccellenza – dichiara il presidente della Provincia Marcello Pierucci -. La Scuola IMT è radicata da anni sul nostro territorio ed è ad alta vocazione internazionale. Sono certo che la collaborazione sarà proficua e nell’interesse dell’intera comunità provinciale”.

“Siamo lieti di aver firmato questo accordo quadro - osserva il rettore della Scuola IMT Lorenzo Casini -. Grazie a questa firma infatti, potremo rafforzare la collaborazione tra i due Enti e realizzare in maniera coordinata una serie di attività e progetti a beneficio del territorio, anche attraverso l’individuazione di soluzioni innovative su tematiche di reciproco interesse“.