“L’intervento per riqualificare l’istituto Paladini-Civitali è stato un lavoro straordinario“

La riqualificazione del complesso storico Civitali-Paladini è un lavoro straordinario, che ha richiesto più tempo del previsto, ma un “più tempo” che si sapeva potesse accadere andando a mettere mano a un complesso storico, dove sono stati anche compiuti ritrovamenti archeologici importanti. Per giudicare i lavori di riqualificazione del Civitali-Paladini non si può usare gli stessi criteri di altre scuole, perché è un complesso nel centro storico, di pregio assoluto, e di una grandezza significativa. Ci sono voluti 7 anni, è vero, ma oggi è realtà (7 anni compreso l’iter burocratico per avere il finanziamento europeo). Dobbiamo essere consapevoli che lavori di questo calibro, in altre province d’Italia, non iniziano nemmeno e se iniziano non vedono mai la fine.

Pertanto ringrazio di cuore le professionalità e il personale della Provincia di Lucca che non hanno mai mollato, nemmeno quando intorno a noi c’era soltanto chi sperava che sbagliassimo tutto, e faccio loro i complimenti per il gran lavoro fatto.

Siamo riusciti laddove non era semplice, garantendo allo stesso tempo, la riqualificazione o demolizione/ricostruzione di tantissimi altri edifici scolastici dell’intera provincia di Lucca. Da Viareggio a Barga, passando per Lucca.

Sono consapevole che i nostri ragazzi e le nostre ragazze hanno vissuto sette anni meno belli, ma la didattica garantita nei prefabbricati è stata di grande qualità come sempre, grazie alla preziosa collaborazione delle dirigenze scolastiche in tutto il percorso, degli insegnanti e di tutto il personale della scuola. A conferma che quello che dico è reale ci sono i numeri: gli iscritti, in questi sette anni, sono aumentati. A dimostrazione del gran lavoro della scuola e anche della Provincia, che ha fatto tutti gli interventi migliorativi richiesti nel tempo. Del resto, nel complesso di via San Nicolao gli studenti non potevano restare per motivi di sicurezza ed io, di fronte a tale motivazione, non ho avuto paura delle critiche, né dei fischi: la sicurezza dei nostri figli è priorità.

Quando abbiamo chiuso il Civitali-Paladini avevamo presentato la domanda per il finanziamento per ristrutturarlo, ma nei fatti non avevamo ancora i soldi nelle casse della Provincia. Ci sono voluti più di due anni solo per ottenerlo. Una volta arrivati, c’era da fare una gara da 14 milioni di euro. E poi il cantiere, con tutte le complessità del caso. Ritengo questo lavoro della Provincia, insieme al nuovo ponte sul Serchio, il simbolo della rinascita dell’Ente e la dimostrazione concreta che le difficoltà possono essere trasformate in opportunità. Basta saperlo fare e avere coraggio.

Luca Menesiniex Presidente della Provincia