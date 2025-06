Casermette, più servizi. Il Comune fa il punto

Alla casermetta Santa Croce, lunedì si è tenuto un incontro promosso dall’amministrazione comunale con tutti i gestori delle casermette posizionate lungo le Mura urbane. Hanno partecipato gli assessori Remo Santini (turismo) e Mia Pisano (cultura), insieme ai dirigenti comunali Paola Angeli e Maria Cristina Panconi. Presente anche Marco Innocenti, in rappresentanza del comitato scientifico per la valorizzazione delle Mura urbane, organismo istituito dalla stessa amministrazione con l’obiettivo di valorizzare, tutelare e promuovere il monumento in maniera coordinata e strategica. L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto operativo, volto a fare il punto della situazione in merito agli orari di apertura delle casermette, all’accessibilità ai bagni e ai servizi pubblici presenti lungo il percorso.

L’amministrazione ha ribadito con forza la centralità delle Mura nella vita culturale e turistica della città e l’impegno profuso finora per garantirne una fruizione sempre più consapevole, curata e all’altezza delle aspettative dei cittadini e dei tanti visitatori che ogni giorno le percorrono. È emersa la necessità di migliorare la comunicazione relativa agli orari di apertura delle singole strutture e alla disponibilità dei bagni pubblici, attualmente poco chiari o non ben segnalati in molti punti del circuito. In tal senso, è stato annunciato che l’amministrazione comunale si adopererà per rendere più accessibili e aggiornate queste informazioni, sia attraverso una nuova cartellonistica che tramite i propri canali ufficiali, con particolare attenzione alle casermette adibite ad attività culturali o espositive, e non solo a quelle a carattere commerciale.

Tutti i gestori, inclusi quelli dei punti di ristoro, hanno partecipato con spirito collaborativo, esprimendo disponibilità a lavorare in sinergia con l’ente per migliorare la qualità dei servizi e l’esperienza dei visitatori. Durante l’incontro, sono state inoltre condivise le prime linee guida per la terza edizione dell’evento “E lucevan le stelle”, ideato dall’amministrazione comunale ed in programma come di consueto ad agosto lungo le Mura. A ciascun gestore è stato chiesto di presentare un piano di partecipazione, con proposte di iniziative musicali e culturali che contribuiranno ad animare l’evento, confermando così la volontà condivisa di rendere lo straordinario patrimonio storico-artistico rappresentato dalle Mura, anche uno spazio vivo, identitario e in continuo dialogo con la comunità.