"Careggine si fa bella". Il Borgo si svela con cinque inaugurazioni

CAREGGINE

"Careggine si fa bella", o meglio si potrebbe dire che si fa ancora più bella, visto l’incanto che naturalmente suscita la posizione panoramica del borgo della Garfagnana circondato dalle vette apuane e l’armonia che ne caratterizza l’insieme. In realtà "Careggine si fa bella", non è una affermazione di un entusiasta visitatore, bensì la denominazione di un insieme di eventi, ben cinque per l’esattezza, che domenica animeranno il territorio, concentrati in un solo giorno perché, spiega la prima cittadina Lucia Rossi, hanno tutti quanti una stessa direzione d’intenti e uno sguardo aperto verso il futuro. Si parte alle 17.30 con l’attivazione di un moderno e funzionale punto di noleggio e ricarica per e-bike, pensato per rendere sempre più accessibile l’esplorazione del territorio in modo ecologico, attraverso l’utilizzo dei tanti sentieri, perfettamente curati e dotati di apposita segnaletica, che si snodano intorno al borgo. Si prosegue con l’inaugurazione di una terrazza pubblica immersa nel verde che sarà destinata a offrire uno spazio di relax per i visitatori e gli abitanti, un luogo particolarmente accogliente e sorprendente, sempre a pochi passi dal centro del paese, vicino al rinomato "Rifugio Alpi Apuane".

Quest’ultimo, è stato oggetto di diversi miglioramenti e la giornata di domenica segnerà l’entrata nella struttura di accoglienza per turisti della nuova e giovanissima gestione. Saranno, infatti, Juri Piagentini e Mayla Pieroni a occuparsi a 360° del rifugio e saranno sempre loro i referenti per il progetto e-bike, pronti a offrire assistenza e supporto a tutti gli interessati che vorranno cimentarsi con la pedalata assistita ad alta quota. Nel Rifugio Alpi Apuane si trasferirà anche la rivendita di pane di Stefania Bandini, che diventerà così più vicina al centro del paese e servirà più agevolmente abitanti e turisti. Arriva, poi, un nuovo punto di informazione turistica locale e ci sarà anche lo spazio dedicato alla riqualificazione urbana, dove l’arte e il colore troveranno la loro luce ideale con l’inaugurazione del murale realizzato dall’artista Ericailcane sulle mura della Scuola Primaria di Careggine. Hanno contribuito alla realizzazione dei progetti, oltre allo stesso comune di Careggine, il Ministero dell’Interno, la Regione Toscana e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Fiorella Corti