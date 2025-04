Inclusività e igiene: Lucca apre due nuovi bagni pubblici nel centro storico

Lucca, 19 aprile 2025 – Sono stati inaugurati a Lucca due avanzati servizi igienici chimici che rappresentano un significativo passo avanti per migliorare l'accoglienza nel centro storico. Le due strutture, all'avanguardia nella loro progettazione e completamente accessibili, sono di tipo Sebach Lodge e sono state collocate in punti strategici: una di fronte a Porta San Pietro, l'altra nelle vicinanze della rotatoria di Porta Santa Maria, accanto alla sede dell’INPS.

Ciascuna unità comprende un WC, un lavandino, un cestino e uno specchio, ed è concepita per essere utilizzabile anche da persone con disabilità fisiche, in modo da garantire inclusività. I bagni, accessibili gratuitamente a tutti, residenti e visitatori, verranno sottoposti a pulizia due volte al giorno, unicamente allo scopo di mantenere elevati standard di igiene e decoro. L'iniziativa è stata accolta con favore dalle associazioni di albergatori e dagli operatori turistici locali, che da tempo auspicavano una maggiore disponibilità di servizi igienici pubblici funzionali, in grado di rispondere alle esigenze delle aree con elevato flusso turistico.

Remo Santini, assessore al turismo, ha annunciato che il progetto verrà monitorato per un trimestre, in modalità sperimentale. Al termine di questo periodo, l'amministrazione comunale analizzerà i dati relativi all'utilizzo per determinare se consolidare e, possibilmente, incrementare il servizio offerto.