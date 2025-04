Il caso dell’Istituto Giorgi “Le criticità sono gestite serve spirito di squadra“

E’ la dirigente del Polo Fermi Giorgi, professoressa Donata De Cristofaro (nella foto), a replicare alla lettera denuncia firmata dalle Rsu dei lavoratori per lo stato attuale dell’Istituto Giorgi, che vede, ad esempio, diversi laboratori in stand by.

“L’assemblea sindacale da cui trae origine l’articolo è stata promossa da un numero esiguo di lavoratori, la cui posizione – per quanto legittima – non riflette affatto la pluralità e la complessità di una comunità composta da oltre 400 tra docenti, personale Ata e collaboratori – dichiara la preside – , che ogni giorno operano con passione e competenza per garantire una scuola inclusiva, moderna e aperta al territorio. Desidero sottolineare che le criticità sollevate – alcune delle quali oggettivamente note da tempo – sono già da mesi oggetto di attenta analisi e interlocuzione con le istituzioni preposte, prima fra tutte la Provincia di Lucca, che, nelle persone del Presidente dott. Marcello Pierucci e del Dirigente Arch. Fabrizio Mechini hanno dimostrato sensibilità e impegno concreti, con investimenti significativi nelle sedi del nostro Polo“.

Ecco gli esempi: “Dalla ristrutturazione dei bagni alla sede centrale, ai progetti di ammodernamento della sede di Santa Chiara, ogni intervento è stato pensato non come risposta episodica, ma come parte di una visione sistemica e lungimirante. Sin dall’inizio del mio mandato, ho ritenuto centrale ogni questione legata alla sede di Santa Chiara e nei primi giorni del mese di aprile ho calendarizzato con Circolari agli Atti numerosi incontri con docenti, famiglie e studenti, incontri di ascolto e condivisione progettuale“.

Tra le segnalazioni dei sindacati oltre ai laboratori chiusi, le sedi (Saltocchio e via Santa Chiara) inadeguate e le scelte progettuali discutibili tra cui il progetto il progetto Future Learning Lab, con Indire. “In merito al progetto Future Learning Lab – è la replica della dirigente – , è necessario ribadire che l’iniziativa affonda le sue radici nella visione lungimirante dei dirigenti che mi hanno preceduta: l’Ing. Massimo Fontanelli, la dott.ssa Francesca Bini e il dott. Lorenzo Isoppo. È questo un Progetto di Rete che, grazie al contributo di Indire, dell’Ufficio Scolastico Territoriale, della Provincia e di numerosi partner, si configura come una piattaforma nazionale innovativa e inclusiva che non solo preserva, ma potenzia l’identità di tutto il Polo Fermi-Giorgi“.

Infine il monito-appello della preside: “Siamo consapevoli che l’Istruzione Professionale richieda oggi più che mai strategie di rilancio, investimenti mirati e un’alleanza solida con il mondo del lavoro. Ma siamo altrettanto convinti che queste sfide si affrontino con spirito collaborativo, non con letture parziali, strumentali o contrapposizioni sterili“.

Laura Sartini