Ct Etruria, donne top: è serie C. Tc Costa azzurra super nel master

Ancora successi per i circoli pratesi. La formazione femminile di serie D1 del Ct Etruria ha infatti conquistato il titolo regionale ed è salita in serie C, mentre nelle finali regionali del master TPRA Coppa Italia misto si è imposto il Tc Costa Azzurra.

Ma iniziamo con il Ct Etruria che, dopo aver superato in semifinale il Match Ball Firenze 3-2, al doppio di spareggio ha vinto il titolo regionale superando in finale il Ct Firenze per 3-0. Nel primo singolare Beatrice Giorgetti ha sconfitto Mauro 6-4 6-3 poi Elena Cortesi ha prevalso su Bertaccini 75 61 e quindi Carolina Piferi ha battuto Fiaschi 6-1 6-1 dando la vittoria al team di via Guarducci. La squadra vedeva come capitana giocatrice Elena Cortesi e quindi Beatrice Giorgetti, Carolina Piferi, Alessia Ciampi, Adele Grassi e Rebecca Ronchi.

Intanto nelle finali regionali del master TPRA Coppa Italia misto, che si sono svolte al Tc Costa Azzurra, la squadra di casa capitanata da Simone Guerrini con Sabrina Nesti, Ivan Fiesoli, Monica Tattini, Viviana Scotti, Luca Bacci, Jacopo Breschi, Gabriele Tempestini e Gianluca Lascialfari, ha conquistato il terzo titolo consecutivo dopo la Coppa Italia femminile e quella maschile, aggiudicandosi l’accesso alle fasi nazionali.

La formazione over 45 lim 4.3 del Tc Costa Azzurra ha invece conquistato la finale toscana superando lo Junior Tennis Marina di Massa per 2-0 e domenica disputeranno il match per il titolo regionale contro il Tc Livorno.

Massimiliano Martini