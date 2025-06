Ladies over 60. Scudetto e orgoglio

Il Tc Prato ha arricchito la sua già cospicua bacheca di un nuovo trionfo. La squadra delle Ladies over 60 ha vinto il titolo italiano a squadre di categoria. Lo ha fatto nello scorso fine settimana espugnando il Tennis Club Roma in un girone finale che comprendeva tre formazioni della capitale oltre a, ovviamente, quella pratese. Ma nonostante fosse l’unica squadra a giocare fuori casa, il terzetto composto da Francesca Ciardi, Giovanna Tortorella e Giulia Collodel è riuscito a far proprio lo scudetto avendo la meglio per 3-0 sull’Appia Country Roma, per 2-1 sul circolo Nomentano e nella giornata conclusiva per 2-0 sulle padrone di casa del Tennis Club Roma, perdendo quindi solo un match in tutta la competizione di finale. D’altro canto, la conquista dello scudetto da parte delle Ladies del Tc Prato è stata una conferma dell’ottimo secondo posto che lo stesso terzetto aveva ottenuto nel campionato del mondo a squadre andato in scena in Florida. "Siamo davvero contente, sono state tre giornate molto dure – racconta Francesca Ciardi - ma alla fine siamo state brave a battere Appia Country e Nomentano e a chiudere il conto contro la squadra che ha ospitato il girone onorando al meglio l’anniversario di nascita del nostro amato Tc Prato".

Massimiliano Martini