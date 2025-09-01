Venezia, la Mostra e Gaza

Agnese Pini
Venezia, la Mostra e Gaza
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a Lido di CamaioreIncidente parapendioFurto DiorCubo nero, il casoInchiesta a PratoTragedia in A1
Acquista il giornale
CronacaCoppa Italia, si parte male. Belvedere perde in casa
1 set 2025
ANDREA CAPITANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Grosseto
  3. Cronaca
  4. Coppa Italia, si parte male. Belvedere perde in casa

Coppa Italia, si parte male. Belvedere perde in casa

Squadra ingessata crolla nella ripresa e vince il Cecina. Domenica il ritorno

Il Belvedere ieri sconfitto davanti al pubblico amico dallo Sporting Cecina, domenica la partita di ritorno

Il Belvedere ieri sconfitto davanti al pubblico amico dallo Sporting Cecina, domenica la partita di ritorno

Per approfondire:

ECCELLENZAEsordio amaro per il Belvedere Grosseto in Coppa Italia d’Eccellenza. La formazione rossonera, alla gara di andata del primo turno del torneo, ha ceduto il passo 2-0 allo Sporting Cecina davanti al pubblico amico alla Corte degli Ulivi di Roselle: successo maturato nella ripresa per la formazione di Miano che ha avuto la meglio con le reti di Di Tanto e Lika. Da capire se la formazione grossetana è ancora imballata in questa prima fase della stagione o se i cecinesi siano stati superiori. Comunque il Belvedere nel primo tempo ha preso due pali per poi calare nella ripresa. Domenica la sfida di ritorno a campi invertiti. Servirà una super prestazione quindi, segnando due reti a Cecina tra sei giorni per provare a pareggiare e poi ambire ai supplementari.

Belvedere Grosseto: Pini, Pecciarini, Del Conte, Fregoli, D’Angelo, Veronesi, Frati, Faenzi, Canessa, Bartolini, Colledan. A disposizione: Ginanneschi, Capoduri, Bergamaschi, Rosi, Cret, Cozzolino, Tenci, Artino, Tantone. All. Giallini.

Sporting Cecina: Pagni, Solimano, Fiorini, Ghilli, Startari, Cionini, Brizzi, Diagne, Fermi, Di Tanto, Tei. A disposizione: Selmi, Remelli, Moroni, Ristori, Hanxhari, Foti, Fofana, Lika. All. Miano. Arbitro: Guido Lachi di Siena coadiuvato dagli assistenti Fabio Marino e Lorenzo Santaera dell’Aia di Pistoia. Reti: 29’st Di Tanto, 38’st Lika.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata