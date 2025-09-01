"Target e offerta non siano frammentari"

GROSSETOL’andamento altalenante delle presenze turistiche spinge gli addetti ai lavori a nuove sfide. Idee. Così Confesercenti organizza per il terzo anno consecutivo il sondaggio online sul ruolo del commercio e degli esercenti nell’economia locale. L’intento è non solo quello di valutare la soddisfazione di questa stagione che sta finendo, ma anche di pensare nuove strategie che siano aderenti alle esigenze degli operatori. "Nonostante la stagione estiva in corso, si è attivato un vivace dibattito tra operatori turistici della provincia, dibattito che ha messo in luce le molte sfide e opportunità che il territorio maremmano deve affrontare – spiega l direttore Andrea Biondi (foto) – per costruire un futuro competitivo nel panorama turistico nazionale e internazionale". La discussione generale ha stimolato un confronto avvenuto in seno alla rete di imprenditori aderenti a Confesercenti Grosseto, dove sono emerse convergenze di vedute su temi chiave come l’attrattività turistica, i prezzi, le infrastrutture del territorio, e la necessità di una strategia condivisa. In particolare, è stata evidenziata una crescente consapevolezza della necessità di superare le logiche frammentarie dell’offerta turistica; adottare una programmazione collettiva e orientata a medio-lungo termine; individuare un target turistico coerente con le potenzialità locali, evitando la competizione con modelli non replicabili (come quello romagnolo), e puntando su segmenti di qualità; migliorare le infrastrutture e i servizi, per rendere la destinazione più accessibile e confortevole; attivare un dialogo costruttivo con le istituzioni, locali e regionali, per favorire investimenti concreti. E, infine, è emersa inoltre una forte esigenza di unità tra imprenditori.