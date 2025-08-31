Il Grifone supera il turno. Decide la perla del bomber

CALCIO SERIE D
Il Grosseto di mister Indiani debutta nella nuova stagione superando il primo turno di Coppa Italia piegando allo stadio Zecchini l’undici del Terranuova Traiana con il punteggio di 1-0 grazie ad una perla di bomber Marzierli. Nessuna novità nei due schieramenti. Prima emozione del match al 14’ con un calcio di punizione che Bellini tocca per Riccobono, ma la sfera viene respinta dalla barriera biancorossa aretina. Al 24’ i padroni di casa sbloccano il risultato con una meraviglia di capitan Marzierli che al volo, sulla destra, raccoglie un suggerimento di Bellini e manda la sfera dalla parte opposta con l’incredulo Pagnini che guarda il pallone mentre si insacca. Subìto il gol, gli ospiti allenati da Becattini cercano di reagire, ma non si rendono mai pericolosi mentre i biancorossi controllano bene il gioco riproponendo a loro volta soluzioni interessanti. Nel finale di tempo gli ospiti aumentano la pressione, ma Cardelli non effettua interventi, mentre Ampollini viene ammonito. In avvio di ripresa mister Indiani manda in campo Fiorani al posto di Sabelli. Prima Riccobono su punizione e poi Marzierli di testa portano la minaccia alla porta difesa da Pagnini. All’11’ il Terranuova Traiana va vicino al pareggio con una punizione dell’ex Degl’Innocenti che manda la sfera sulla traversa della porta difesa da Cardelli. La gara si vivacizza anche troppo con le due squadre che si allungano. Nel finale il Grosseto soffre il ritorno degli ospiti che, però, non trovano la via della rete. Finisce 1-0.
Grosseto: (3-4-2-1): Cardelli;Ampollini, Brenna, Ciraudo; Sartorelli, Bellini, Della Latta( 24’ st Regoli), D’Ancona; Riccobono (29’ st Gerardini),Sabelli (1’ st Fiorani); Marzierli (35’st Carlotti). A disposizione: Musardo, Sacchini, Gerardini, Shenaj, Carlotti, Gonnelli, Ferronato. All. Indiani.
Terranuova Traiana (4-2-3-1): Pagnini; Simonti, Ficini, Degl’Innocenti, Castaldo (27’ st Verdini); Cioce (12’ st Saltalamacchia , 35’ Innocenti), Sesti; Marini, Sborgi (16’st Mannella), Tassi; Ngom( 16’ st Fantoni). A disposizione: Rosadi, Senzamici, Cardo, Benucci. All.Becattini. Arbitrio: Pascali di Pistoia Marcatori: 24’pt Marzierli. Ammoniti: Ampollini (G), Brenna (G), Marini (T). Spettatori paganti 408.
Paolo Pighini