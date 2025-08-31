Domani al via la fiera di Ghirlanda

MASSA MARITTIMAÈ tutto pronto per accogliere l’edizione 2025 della Fiera di Ghirlanda, nel comune di Massa Marittima: domani dalle 9.30 del mattino fino alle 20 della sera, torna la rassegna agro- zootecnica delle Colline Metallifere con tante iniziative per tutte le età, per vivere il clima di festa tipico delle fiere agricole di una volta. Ingresso libero. Un’ampia area è stata adibita alla zootecnia con la mostra del bestiame a cura di Ara Toscana, l’associazione regionale allevatori presente con gli animali degli allevatori di zona. Qui, nella Fattoria didattica, sarà possibile ammirare gli esemplari di numerose razze presenti nel territorio delle Colline Metallifere. Spazio anche ai pony con un maneggio gratuito per bambini e ad una nuova ampia area dove saranno organizzati spettacoli equestri con protagonisti di assoluto rilievo i Butteri d’Alta Maremma ed altre attrazioni, oltre a iniziative mirate all’avvicinamento di giovani e degli adulti al cavallo. Al centro della manifestazione 2025 c’è uno spazio espositivo al coperto, in grado di accogliere i produttori del territorio, per momenti di incontro con il pubblico, e di presentazione dei loro prodotti attraverso degustazioni gratuite. A completare la fiera saranno l’area espositiva degli articoli e dei mezzi agricoli, la grande area mercatale, l’area "Bike friendly", dedicata al mondo della mountain bike. "E’ un appuntamento, tra tradizione e innovazione, attraverso il quale vogliamo rimettere al centro la zootecnia e le produzioni agricole locali – dice Grazia Gucci, assessore alle attività produttive –per sostenere l’economia rurale e rafforzare la filiera. La presenza delle aziende che producono biologico e di realtà come il Biodistretto arricchendola di valori legati alla promozione del biologico, del cibo giusto e sostenibile, della qualità e della tradizione".