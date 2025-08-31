’Aqua Mater’. Serie di mostre alla fortezza

MONTE ARGENTARIOLa fortezza spagnola di Porto Santo Stefano sarà la location protagonista di ’Aqua Mater’, una serie di mostre che si terranno da domani al 12 settembre a cura di ArtinGenio Museum - Mudic. Opere d’arte ed eventi collaterali in cui si fonderanno arte, musica, design, branding e finanza. Il tutto a cura di Francesco Corsi, direttore di ArtinGenio Museum di Pisa e Mimmo Centonze, direttore del Mudic, Museo Diffuso Contemporaneo di Matera, che inaugurano un ciclo dedicato ai quattro elementi, acqua, fuoco, terra, aria. Domani alle 18,30 verrà quindi inaugurata una mostra di opere d’arte selezionate, con una serie di incontri con personaggi di rilievo, grazie alla collaborazione con l’assessore alla cultura del Comune di Monte Argentario Chiara Orsini e alla Pro Loco presieduta da Beatrice Sordini. Protagonisti, oltre alle opere, ospiti come Marco Nereo Rotelli, famoso per le numerose e internazionali installazioni semiotico-luminose ricche di metafore, presente con l’opera "Wave". Domani ci sarà anche Mimmo Centonze, artista collezionato dalla Fondazione Roma e che esporrà una preziosa opera. Il 5 settembre Letizia Dei tra musica, teatro e poesia e Sergio Buttiglieri, ex Style Director per Sanlorenzo Yachts e oggi critico teatrale e d’arte. Il 6 settembre Maurizio Mancianti e Marco Gianni, esperti di finanza internazionale applicata all’arte e alla cultura, presenteranno il progetto "Italian Mind", il cui simbolo è stato realizzato dall’artista Angelo Accardi, che esporrà un’opera. Infine l’11 settembre Patrizia Gucci, artista designer e figlia di Paolo Gucci - le cui spoglie riposano proprio a Porto Santo Stefano - tra i fondatori del famoso marchio della moda. Gli orari di apertura saranno dalle 10 alle 12,30 e dalle 18 alle 21.