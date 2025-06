Fiorisce San Domenico. Un giardino, tante attività

Oggi e domani grazie a Seminare Idee piazza San Domenico si trasformerà in un giardino di colori, con Prato in Fiore, la mostra mercato di piante e fiori organizzata dalla Società Toscana Orticultura, che sarà allestita in tutta la piazza oggi dalle 10 alle 20 e domani dalle 9 alle 20, con attività gratuite sia per adulti che per bambini.

Oggi dalle 11 alle 12.30 per adulti lezione su come coltivare un orto urbano, durante la quale saranno approfondite le tecniche di orticoltura naturale, esplorando il suolo, la scelta dei semi, la stagionalità e le pratiche più adatte per coltivare ortaggi, erbe aromatiche e fiori in spazi urbani. Dalle 11 alle 12.30 per bambini e ragazzi tra i 5 e i 12 anni ci sarà Ortolandia - Il magico mondo dei lombrichi: attraverso l’osservazione, l’interazione e il gioco sarà costruita una lombricompostiera. Dalle 16 alle 17.30, sempre per bambini e ragazzi tra i 5 e i 12 anni, Ortolandia - Il magico mondo dell’orto: verranno esplorati i segreti del suolo, dei semi e della stagionalità, imparando le tecniche di agricoltura naturale per coltivare ortaggi, fiori ed erbe aromatiche.

Attività gratuite per bambini e ragazzi sono previste anche nella sezione Seminare Idee Kids. Oggi dalle 10 alle 18, in piazza San Domenico, appuntamento con Donne, storie di invenzioni geniali (dai 5 anni): un percorso per scoprire le coraggiose scoperte delle più importanti scienziate della storia, a cura di Fondazione Golinelli. Alle 10, in Viaggiare tra le storie (dai 3 anni) con Francesco Viliani, autore del volume Ci sono maestre, ci sono maestri (edito da Lapis), i piccoli affronteranno un viaggio tra libri che raccontano storie di coraggio. Alle 11.30, al Chiostro San Domenico, Paolo Perazzolo, giornalista e teacher expert in philosophy for children and community, terrà il workshop Pensare insieme è la vera avventura (8/10 anni). Durante l’incontro i bambini saranno guidati alla scoperta del pensiero critico attraverso e saranno incoraggiati a mettersi in gioco con le proprie idee. Sonia Maria Luce Possentini, pittrice e illustratrice, alle 17, farà da guida in una passeggiata speciale per le vie di Prato. Nel corso del laboratorio Il taccuino delle piccole cose gentili (8/14 anni) inviterà i partecipanti ad annotare ciò che incontreranno lungo il cammino – oggetti, parole, segni – per imparare a guardare le strade e i luoghi della città con occhi nuovi. Per il workshop con Perazzolo e la passeggiata con Possentini è necessaria la prenotazione a [email protected]. Infine, alle 17.15 al Chiostro San Domenico, appuntamento con l’autrice Maddalena Vaglio Tanet e il suo libro, vincitore del Premio Strega Ragazzi 2024, Rim e le parole liberate, edito da Rizzoli (9-12 anni).