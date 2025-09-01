Non lo fanno andare al bagno. "Norme violate"

FOLLONICAHa deciso di scrivere una lettera a La Nazione per segnalare un disservizio. Una situazione che ha vissuto il lettore in prima persona, come cliente di un bar che si trova in una zona di Follonica. "Come ho segnalato anche all’operatore di turno dei vigili urbani - si legge nella lettera – domenica intorno alle 11.30 (ieri ndr) mi sono recato in un bar in zona Pratoranieri. Il personale che lavora nel locale, che ospita anche un ristorante, mi ha impedito di andare al bagno violando le norme igieniche e soprattutto gli obblighi che un esercizio pubblico deve necessariamente avere". Il bar è tra l’altro l’unico esercizio pubblico che poteva ospitare l’uomo per i servizi igienici. "Si sono rifiutati - ha aggiunto nella lettera scritta al giornale - di farmi accedere al bagno pur essendo un cliente del bar. La motivazione? Nessuno in quel momento aveva la chiave del servizio e dunque non sono potuto entrare nel bagno". L’uomo tra l’altro è anche malato di diabete."Ho segnalato ai vigili urbani il comportamento del personale. Un comportamento che ha violato le più elementari norme di igiene e di obbligo degli esercizi pubblici e di semplice cortesia e ospitalità. Si invita - chiude – l’autorità competente a provvedere nelle forme più idonee".