È tempo di "I love disco". Tonfano saluta l’estate

Il dress code sarà all’insegna del "glitter & glamour, perché brillare è d’obbligo!". Con questo biglietto da visita scintillante che rimanda alle luci stroboscopiche dei vecchi tempi, "I Love Disco" irrompe stasera a Tonfano per salutare l’estate con una serata gratuita tutta da ballare. Per il celebre brand di eventi, reduce dalla riviera romagnola, in realtà è un ritorno dopo la festa sul pontile nel 2009. Stavolta la location sarà quella dello spazio Agorà, tra piazza XXIV Maggio e via Versilia, con partenza alle 21,30 e balli sfrenati fino a mezzanotte.

La serata prenderà il via con la "Disco parade" in via Versilia, sfilata colorata, scintillante e liberatoria che darà il via alla nuova "DiscoLine", poi via a un viaggio musicale senza tempo. "Abbiamo scelto Pietrasanta per lanciare questo nuovo format – spiega Gigio Petrucci, una delle ’anime’ del brand – perché fu proprio qui che nel 2009 vivemmo una serata memorabile sul pontile. Torniamo dopo 16 anni con un evento gratuito aperto a tutta la città, ma con il doppio dell’energia. Vogliamo offrire al pubblico un’esperienza immersiva, riportando la magia della disco dei favolosi anni ’70 in una veste nuova e coinvolgente". Ad animare la serata ci saranno volti noti e nuovi talenti della scena disco. Insieme alla dj Isabella Centaro, colonna portante di "I Love Disco", e al celebre vocalist della riviera romagnola Ricky_S, ci sarà infatti la partecipazione di Irene e Jacopo Bernardi, che hanno collaborato anche con il programma televisivo "Amici". "Come da tradizione – conclude Petrucci – il pubblico sarà il vero protagonista: chiunque vorrà potrà sfilare e ballare, indossando abiti e accessori scintillanti per rendere la piazza ancora più luminosa".