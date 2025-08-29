È tempo di "I love disco". Tonfano saluta l’estate

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Cronaca
CronacaÈ tempo di "I love disco". Tonfano saluta l’estate
29 ago 2025
DANIELE MASSEGLIA
Cronaca
L’evento gratuito si terrà stasera all’Agorà in piazza XXIV Maggio. Musica anni ’70 fino alle 24. alla presenza di famosi dj.

La sfilata «DiscoLine» si terrà stasera in via Versilia per poi concludersi allo spazio Agorà in piazza XXIV Maggio, dove si ballerà fino a mezzanotte

La sfilata «DiscoLine» si terrà stasera in via Versilia per poi concludersi allo spazio Agorà in piazza XXIV Maggio, dove si ballerà fino a mezzanotte

Il dress code sarà all’insegna del "glitter & glamour, perché brillare è d’obbligo!". Con questo biglietto da visita scintillante che rimanda alle luci stroboscopiche dei vecchi tempi, "I Love Disco" irrompe stasera a Tonfano per salutare l’estate con una serata gratuita tutta da ballare. Per il celebre brand di eventi, reduce dalla riviera romagnola, in realtà è un ritorno dopo la festa sul pontile nel 2009. Stavolta la location sarà quella dello spazio Agorà, tra piazza XXIV Maggio e via Versilia, con partenza alle 21,30 e balli sfrenati fino a mezzanotte.

La serata prenderà il via con la "Disco parade" in via Versilia, sfilata colorata, scintillante e liberatoria che darà il via alla nuova "DiscoLine", poi via a un viaggio musicale senza tempo. "Abbiamo scelto Pietrasanta per lanciare questo nuovo format – spiega Gigio Petrucci, una delle ’anime’ del brand – perché fu proprio qui che nel 2009 vivemmo una serata memorabile sul pontile. Torniamo dopo 16 anni con un evento gratuito aperto a tutta la città, ma con il doppio dell’energia. Vogliamo offrire al pubblico un’esperienza immersiva, riportando la magia della disco dei favolosi anni ’70 in una veste nuova e coinvolgente". Ad animare la serata ci saranno volti noti e nuovi talenti della scena disco. Insieme alla dj Isabella Centaro, colonna portante di "I Love Disco", e al celebre vocalist della riviera romagnola Ricky_S, ci sarà infatti la partecipazione di Irene e Jacopo Bernardi, che hanno collaborato anche con il programma televisivo "Amici". "Come da tradizione – conclude Petrucci – il pubblico sarà il vero protagonista: chiunque vorrà potrà sfilare e ballare, indossando abiti e accessori scintillanti per rendere la piazza ancora più luminosa".

