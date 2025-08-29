Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
SagreWest NileViolenze alla mogliePrevisioni meteo settembreAllerta meteoOlio produzione
Acquista il giornale
CronacaSimulano la voce della figlia, derubata in casa
29 ago 2025
FRANCESCA NAVARI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Viareggio
  3. Cronaca
  4. Simulano la voce della figlia, derubata in casa

Simulano la voce della figlia, derubata in casa

Probabilmente hanno utilizzato l’intelligenza artificiale o qualche altro stratagemma. Due individui sono riusciti a riprodurre la voce della figlia di...

Probabilmente hanno utilizzato l’intelligenza artificiale o qualche altro stratagemma. Due individui sono riusciti a riprodurre la voce della figlia di...

Probabilmente hanno utilizzato l’intelligenza artificiale o qualche altro stratagemma. Due individui sono riusciti a riprodurre la voce della figlia di...

Per approfondire:

Probabilmente hanno utilizzato l’intelligenza artificiale o qualche altro stratagemma. Due individui sono riusciti a riprodurre la voce della figlia di una signora che è stata derubata nella sua abitazione in Caranna. La donna si trovava sola in casa la mattina alle 10 quando ha sentito suonare al campanello: era proprio la voce della figlia che chiedeva di aprire il cancello. Però si è ritrovata di fronte due individui che le hanno detto che erano al telefono con la figlia e le hanno messo in vivavoce il cellulare. Dall’altro lato quel tono inconfondibile con cui si chiedeva alla mamma di consegnare ciò che aveva a casa, per rimediare un contenzioso in via bonaria. E la signora ci è cascata, mettendo nelle mani dei due sconosciuti l’oro che aveva e 800 euro in contanti.

Nello stesso quartiere i ladri si sono scatenati: quattro individui infatti hanno ripulito la villa di una coppia russa che era uscita per andare a un concerto. La governante si era assentata pochi minuti per andare a comprare le sigarette. In quel breve lasso di tempo la banda è entrata in azione portando via tutti i gioielli e i soldi che erano stati lasciati in giro e ha iniziato anche a smurare la cassaforte ma il rientro della domestica li ha costretti alla fuga.

Colpo fallito invece – sempre in Caranna – nella villa di un noto imprenditore: sempre quattro persone hanno scavalcato il cancello ma è entrato in funzione il sistema di allarme e poi i malintenzionati non si erano accorti che la famiglia si trovava a cena sul lato opposto del giardino. E così il furto è andato in fumo.

Francesca Navari

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata