Simulano la voce della figlia, derubata in casa

Probabilmente hanno utilizzato l’intelligenza artificiale o qualche altro stratagemma. Due individui sono riusciti a riprodurre la voce della figlia di una signora che è stata derubata nella sua abitazione in Caranna. La donna si trovava sola in casa la mattina alle 10 quando ha sentito suonare al campanello: era proprio la voce della figlia che chiedeva di aprire il cancello. Però si è ritrovata di fronte due individui che le hanno detto che erano al telefono con la figlia e le hanno messo in vivavoce il cellulare. Dall’altro lato quel tono inconfondibile con cui si chiedeva alla mamma di consegnare ciò che aveva a casa, per rimediare un contenzioso in via bonaria. E la signora ci è cascata, mettendo nelle mani dei due sconosciuti l’oro che aveva e 800 euro in contanti.

Nello stesso quartiere i ladri si sono scatenati: quattro individui infatti hanno ripulito la villa di una coppia russa che era uscita per andare a un concerto. La governante si era assentata pochi minuti per andare a comprare le sigarette. In quel breve lasso di tempo la banda è entrata in azione portando via tutti i gioielli e i soldi che erano stati lasciati in giro e ha iniziato anche a smurare la cassaforte ma il rientro della domestica li ha costretti alla fuga.

Colpo fallito invece – sempre in Caranna – nella villa di un noto imprenditore: sempre quattro persone hanno scavalcato il cancello ma è entrato in funzione il sistema di allarme e poi i malintenzionati non si erano accorti che la famiglia si trovava a cena sul lato opposto del giardino. E così il furto è andato in fumo.

Francesca Navari